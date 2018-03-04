Eti Maden İşletmeleri, geçen yıl 2,2 milyon ton bor madeni satışıyla tüm zamanların en büyük satış rekorunu kırdı.

Eti Maden İşletmeleri, 2017 yılında 2,2 milyon ton bor madeni satarak tüm zamanların en büyük satış rekorunu kırdıklarını açıkladı.

"DÜNYA REZERVİNİN YÜZDE 71'İNE SAHİBİZ"

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Saç, dünya rezervinin yüzde 71'ine sahip oldukları bor madenini dünya pazarlarına sunduklarını anlatan Saç, şöyle konuştu:

"100'DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPILIYOR"

Ürettiğimiz ürünlerin yüzde 97'sini 100'den fazla ülkeye ihraç ederek ülke ekonomisine ve refahına katkı sağlıyoruz. Yüzde 57'lik pazar payı ile dünya bor lideri olan Eti Maden'i yapılan yeniliklerle daha ileriye taşımayı hedefliyoruz.

"TÜM ZAMANLARIN SATIŞ REKORU KIRILDI"

Bu doğal kaynağı, yer altından çıkararak katma değeri çok daha yüksek ürünlere dönüştürmeyi planlıyoruz. Kurumumuz 2017 yılını işçisiyle, memuruyla, taşeronuyla tüm çalışanlarımızın olağanüstü gayretiyle başarılı bir şekilde geride bıraktı. 2017 yılında 2,2 milyon ton bor madeni satışıyla tüm zamanların en büyük satış rekorunu kırdık. 890 milyon dolar hasılat elde edilmiş, bunun da 823 milyon doları yurt dışı satışlarından elde edilerek ülkemize döviz girmesine ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlanmıştır."

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Saç Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürü Münir Yahşi de geçen yıl Bandırma Bor İşletme Müdürlüğünün yaklaşık 340 bin ton bor kimyasalları satışıyla tüm zamanların rekorunu kırdığını belirterek, işletmenin geçen yılı yaklaşık 250 milyon lira ile rekor karla kapattığını vurguladı.

BORUN TARIMDA KULLANIMI ARTTI

Bandırma Limanı'ndan 932 bin ton gibi rekor miktarda bor kimyasallarının ihraç edildiğin anlatan Yahşi, "Üretilen bor ürünlerinin tarımda kullanımları hızla arttı. Bu kapsamda tarımsal verimi ve ürün kalitesini artırma konusunda, önemli fırsatlar sunan Etidot-67 borlu gübre ürününe olan talepleri karşılamak amacıyla 2018 yılında 2. Etidot-67 fabrikasının inşaatına başlayacağız." diye konuştu.

Kaynak: haberinburada