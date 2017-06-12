

Türkiye'nin en büyüklerinden Mng Kargo satışla ilgili duyuru Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yayınlandı.







Duyuruda, "Mirage Cargo B.V. tarafından MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş'nin hisselerinin tamamının Mehmet Nazif Günal, Aslan Kut, Mustafa Eftal Gölgeli, HASAN Tayyar Arıca, Ayşegül Özkaplan'dan devralınması işlemi" ifadesi yer aldı.







2003 yılında MNG Holding'in iştiraki olarak kurulan MNG Kargo'nun için satış görüşmeleri yapıldığı bir süredir kulislerde konuşuluyordu.







MNG Kargo Türkiye genelindeki 815 şubesi ile faaliyet gösteriyor. Bünyesindeki 2 bin 600 araç ile günde 600 bin adrese ürün götüren şirketin çalışan sayısı ise yaklaşık 9 bin







kaynak:milliyet