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TÜRKİYE'NİN İNCİRLİK İPTALİ ALMANYA'YI KIZDIRDI


TÜRKİYE'NİN İNCİRLİK İPTALİ ALMANYA'YI KIZDIRDI
Tarih : 23 Haziran 2016, 12:43
Puan Ver : Türkiye'nin İncirlik İptali Almanya'yı Kızdırdı(8/10)5


Türkiye'nin, Alman Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ralf Brauksiepe'nin İncirlik Askeri Üssü'nü ziyaret etmesine izin vermemesi Alman siyasetinde sert tepkiye yol açtı.



Hrıstiyan Sosyal Birlik Partisi'nin (CSU) Federal Meclis dış ve güvenlik politikaları sözcüsü Florian Hahn, Ankara'nın tavrını eleştirerek, "Bu, her türlü siyasi mantıktan uzak, NATO müttefiği bir ülkeye karşı sorumsuzca davranıştır" dedi.



Türkiye'nin tavrını "hesaplanmış provokasyon" olarak tanımlayan Hahn, bunun Almanya'nın güvenlik politikalarını etkilediğini söyledi. CSU sözcüsü Hahn, "Tornado keşif uçaklarını konuşlandırabilmek için Ürdün'deki Amman hava üssü olmak üzere alternatif yer arayışına girmeliyiz" ifadelerini kullandı.








Etiketler: Türkiye  Nin  İncirlik  İptali  Almanya    Kızdırdı    haber

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