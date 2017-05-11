TÜRKİYE'NİN İLK YERLİ SİVİL HELİKOPTERİ ÜRETİLDİ
Türkiye'nin ilk yerli sivil kullanım amaçlı olduğu belirtilen helikopteri t-625, ilk milli taarruz helikopteri Ertex firması işbirliğinde geliştirildi.
Savunma sanayisinde ABD, Rusya, Fransa ve İngiltere'den sonra 5'inci ülke olan Türkiye'nin ilk yerli sivil kullanım amaçlı olduğu belirtilen helikopteri, Ertex firması işbirliğinde geliştirildi. Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili olan Etox'un da üreticisi Ertex Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Malkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli üretime verdiği destekle, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından hibe almıştı.
13'üncü IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda görücüye çıkan yerli üretim helikopter t-625, katılımcıların büyük beğenisini toplarken, ABD'li firmalardan iş birliği teklifleri aldı.
kaynak:milliyet
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