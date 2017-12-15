TÜRKİYE'NİN İLK SÜRÜCÜSÜZ METRO HATTI AÇILDI! ÜSKÜDAR-ÜMRANİYE ARASI 17 DAKİKAYA İNECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu olarak bilinen Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı'nın açılışını gerçekleştirdi. Metro hattıyla birlikte Üsküdar-Ümraniye arası 17 dakikaya inecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu olarak bilinen Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı'nın açılışını gerçekleştirdi. Metro hattının ilk etabının açılmasıyla birlikte Üsküdar-Ümraniye arası 17 dakikaya inecek. Metronun birinci etabı olan Üsküdar-Ümraniye bölümü yani sürücüsüz kısmın uzunluğunu ise 10,5 kilometre. Bu bölüm; Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Bulgurlu, Ümraniye, Çarşı ve Yamanevler olmak üzere 9 istasyondan oluşuyor.
SAATTE 65 BİN YOLCU TAŞIYACAK
Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosunun uzunluğu 20 kilometre ve 16 istasyonu bulunuyor. Metronun, uzunlukları 128 metreden oluşan 126 vagonunun yolcu kapasitesi bin 622. Saatte tek yönden 65 bin, günde ise ortalama 700 bin yolcu taşınması hedefleniyor.
FREN MESAFESİ KISALACAK, ENERJİDEN TASARRUF SAĞLANACAK
İlk sürücüsüz metro hattı Üsküdar-Ümraniye bugün açılıyor.Emisyonunda yıllık 77 bin 246 ton azalma sağlayacak hattaki trenlerin fren gücünden yararlanarak enerji geri dönüşümü elde edilecek. Fren mesafesi kısalacak enerjiden tasarruf sağlanacak.
BİRİNCİ ETAP 9 DURAKTAN OLUŞUYOR
Metronun birinci etabı olan Üsküdar-Ümraniye bölümü yani sürücüsüz kısmın uzunluğunu ise 10,5 kilometre. Bu bölüm; Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Bulgurlu, Ümraniye, Çarşı ve Yamanevler olmak üzere 9 istasyondan oluşuyor.
Ayrıca hat, Üsküdar'dan Marmaray, Marmaray'dan Yenikapı-Hacıosman ve diğer metrolara entegre ediliyor. Bu hattı kullananlar, Üsküdar'da Marmaray, Altunizade ise metrobüs ile yolculuk yapabilecek.
3 İLÇEDEN GEÇECEK, 16 İSTASYON YER ALACAK
Üç ilçeden geçecek metro hattında Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Libadiye, Çarşı, Ümraniye, İnkılap Mahallesi, Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, Lise, Dudullu, Toplu Konutlar, Çekmeköy ve Sancaktepe istasyonlarının aralarında yer aldığı 16 istasyon yer alacak.
90 SANİYEDE BİR SEFER
İstasyonlarda durma süresi 20 saniye olacak. 90 saniyede bir sefer düzenlenecek.
Kaynak: haberinburada
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