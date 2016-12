'Let Me Drive' adı verilen araçta Doblo model olarak kullanıldı. Google'ın sürücüsüz aracından, kullandığı teknoloji ve kamera ekipmanları ile farklılaşan Let Me Drive, TÜBİTAK ve Okan Üniversitesi işbirliği ile sanal ortamda test edildi. Sabah'ta yer alan habere göre; 2013'te geliştirilmeye başlayan araç, öndeki aracın hızına göre hızını ayarlıyor. Kamera ve şerit takip sisteminin de ekleneceği aracın bir sonraki aşamada Tofaş içindeki diğer test sahalarında da denenmesi planlanıyor.







Yeni modelleri Egea'da beklenmedik bir taleple karşılaştıklarını söyleyen Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, "Özellikle Avrupa piyasasında büyük bir talep var. Satış rakamımız ne kadar üretirsek o kadar olacak. Araç Avrupa'daki ekonomik durum nedeniyle çok talep görüyor. Bu nedenle üç vardiyaya çıkıyoruz" dedi.