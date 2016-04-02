O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

türkiye'nin ilk sürücüsüz aracı üretildi

TÜRKİYE'NİN İLK SÜRÜCÜSÜZ ARACI ÜRETİLDİ

Tofaş tarafından fabrikada test çalışmaları yapılan aracın teknolojisi GPS ve lazere dayanıyor. Aracın hızı öndeki aracın hızına göre otomatik ayarlanıyor

Tarih : 02 Nisan 2016, 10:27
Puan Ver : Türkiye'nin İlk Sürücüsüz Aracı Üretildi(10/10)11


'Let Me Drive' adı verilen araçta Doblo model olarak kullanıldı. Google'ın sürücüsüz aracından, kullandığı teknoloji ve kamera ekipmanları ile farklılaşan Let Me Drive, TÜBİTAK ve Okan Üniversitesi işbirliği ile sanal ortamda test edildi. Sabah'ta yer alan habere göre; 2013'te geliştirilmeye başlayan araç, öndeki aracın hızına göre hızını ayarlıyor. Kamera ve şerit takip sisteminin de ekleneceği aracın bir sonraki aşamada Tofaş içindeki diğer test sahalarında da denenmesi planlanıyor.



Yeni modelleri Egea'da beklenmedik bir taleple karşılaştıklarını söyleyen Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, "Özellikle Avrupa piyasasında büyük bir talep var. Satış rakamımız ne kadar üretirsek o kadar olacak. Araç Avrupa'daki ekonomik durum nedeniyle çok talep görüyor. Bu nedenle üç vardiyaya çıkıyoruz" dedi.








Etiketler: Türkiye  Nin  İlk  Sürücüsüz  Aracı  Üretildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER