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Türkiye'nin İlk Kadın İha Pilotu Göreve Hazır! Güvenlik Nedeniyle İsmi Açıklanmıyor
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Türkiye'nin İlk Kadın İHA Pilotu Göreve Hazır! Güvenlik Nedeniyle İsmi Açıklanmıyor

TÜRKİYE'NİN İLK KADIN İHA PİLOTU GÖREVE HAZIR! GÜVENLİK NEDENİYLE İSMİ AÇIKLANMIYOR

Türkiye'nin ilk kadın İHA pilotu yapılan törenle brövesini aldı. Kadın pilotun, güvenlik gerekçesiyle ismi açıklanmadı.

Tarih : 20 Ekim 2017, 09:20
Puan Ver : Türkiye'nin İlk Kadın İha Pilotu Göreve Hazır! Güvenlik Nedeniyle İsmi Açıklanmıyor(6/10)2

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığının 36. kuruluş yıl dönümü ve 31 personelin temel pilotaj eğitimini tamamlayarak mezun olmaları nedeniyle Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı Konferans Salonu'nda tören düzenlendi. Törende dikkat çeken bir detay da vardı.

İSMİ GÜVENLİK NEDENİYLE AÇIKLANMADI

Yapılan törende Türkiye'nin ilk kadın İHA pilotu da brövesini aldı. İsmi güvenlik gerekçesiyle paylaşılmayan kadın İHA pilotu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 aylık zorlu bir eğitim sonrasında mezun olduğunu belirterek, gurur duyduğunu söyledi.

Tören diğer İHA pilotlarının da brövelerini almasıyla son buldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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