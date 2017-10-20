Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığının 36. kuruluş yıl dönümü ve 31 personelin temel pilotaj eğitimini tamamlayarak mezun olmaları nedeniyle Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı Konferans Salonu'nda tören düzenlendi. Törende dikkat çeken bir detay da vardı.

İSMİ GÜVENLİK NEDENİYLE AÇIKLANMADI

Yapılan törende Türkiye'nin ilk kadın İHA pilotu da brövesini aldı. İsmi güvenlik gerekçesiyle paylaşılmayan kadın İHA pilotu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 aylık zorlu bir eğitim sonrasında mezun olduğunu belirterek, gurur duyduğunu söyledi.

Tören diğer İHA pilotlarının da brövelerini almasıyla son buldu.

Kaynak: haberinburada