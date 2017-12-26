Usta Oyuncunun Son Hali Sevenlerini Korkuttu
Kaçak Elektrikle Bitcoin Üretenlere Baskın Yapıldı
Pınar Altuğ, Yer Aldığı Projede Bile Kendisinden Küçük Eşine Sahip Çıktı
Türkiye Ve Sudan 10 Milyar Dolarlık 22 Anlaşma İmzaladı
Chelsea Evinde Yine Kayıpsız!
Sosyal Medyayı Sallayan Kare! Cenk Tosun Sahnede
Bucaspor'dan İtiraf: Galatasaray Heyecanını Atlatamadık
Süper Ligden 9 Takım Pfdk'ya Sevk Edildi
Türkiye'nin Konuştuğu Sakallı Aynur, Doğal Görünümüne Kavuştu
Selçuk Yöntem'in El Değiştiren Fox Tv'deki Akıbeti Belli Oldu
Galatasaray - Bucaspor Maçında Saha Karıştı
Mikrofonu Aldı, Mezarı Başında Kur'an Okudu
Ryan Donk: Hocamız Nasıl Bir Efsane Olduğunu Gösterdi
Gençlerbirliği Kupada Avantajı Yakaladı
Liverpool, Swansea City'e Gol Olup Yağdı
Fatih Terim: Sinan Formayı İsterse Veririm
Manchester United, Burnley İle 2-2 Berabere Kaldı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Domagoj Vida 24 Numaralı Formayı Giyecek
Galatasaray, Bucaspor'u 3-0 Mağlup Etti
Ben Arfa Sözleşmesini Feshetmek İçin 10 Milyon Euro İstedi

Türkiye'nin ilk hipermarketi satılıyor

TÜRKİYE'NİN İLK HİPERMARKETİ SATILIYOR

İstanbul Anadolu yakasının simge AVM'lerinden biri olan İçerenköy Carrefour AVM'nin satışına Rekabet Kurumundan onay çıktı.

Tarih : 26 Aralık 2017, 18:40
Puan Ver : Türkiye'nin İlk Hipermarketi Satılıyor(5/10)1

1993 yılında Türkiye'nin ilk hipermarketi olarak faaliyete başlayan İçerenköy CarrefourSA ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Son zamanlarda "Satılıyor" iddiaları ile gündeme gelmesi üzerine CEFIC Türkiye tarafından satış iddiaları yalanlanan İçerenköy Alışveriş Merkezi'nin City's Gayrimenkul Geliştirme AŞ vasıtasıyla İstanbul Gayrimenkul tarafından devralınmasına onay verildiği bildirildi.

YALANLANMIŞTI

127 dönüm alan üzerinde bulunan İçerenköy Carrefour AVM'nin arazisi İstanbul'un en değerli arazilerinden biri olarak biliniyor. AVM ile ilgili son zamanlarda 269 milyon Euro'ya Gülaylar Group'a satılacağı iddia edilmişti. Söz konusu iddia sonrası CEFIC Yönetimi iddiaları "CarrefourSA İçerenköy Alışveriş Merkezi'nin satışı ile ilgili görüşmeler, alışveriş merkezi maliki sıfatıyla AERIUM BAINBRIDGE ve yönetim şirketi sıfatıyla CEFIC tarafından bir süredir anılan firmayla yürütülmektedir. CarrefourSA İçerenköy Alışveriş Merkezi halihazırda tamamen AERIUM BAINBRIDGE'in mülküdür." sözleri ile yalanlamıştı.

REKABET KURULU DEVRİNE ONAY VERDİ

Ancak bugün Rekabet Kurulu'ndan gelen 'onay kararı' satış haberlerini doğruladı. Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada Bainbridge Holding AŞ adına kayıtlı İçerenköy Alışveriş Merkezi ve üzerinde bulunduğu taşınmazın City's Gayrimenkul Geliştirme AŞ vasıtasıyla İstanbul Gayrimenkul tarafından devralınması işlemine onay verildiği belirtildi.

GÜLAYLAR'IN OLDU

City's Gayrimenkul Geliştirme AŞ.'nin City's ve Meydan AVM'nin sahibi Gülaylar Group olarak biliniyor. Kuyumculuk, turizm, gayrimenkul geliştirme ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren Gülaylar Group, son dönemde AVM ve gayrimenkul yatırımlarıyla da dikkat çekiyor.

'269 MİLYON EURO' İDDİASI

Yılda 21 milyon kişinin ziyaret ettiği ve kiralanabilir alanı 65 bin 400 metrekare seviyesinde olan 127 dönüm alan üzerine kurulu İçerenköy Alışveriş Merkezi'ne 269 milyon Euro fiyat teklifi verildiği iddia edilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türkiye  Nin  İlk  Hipermarketi  Satılıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER