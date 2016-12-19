

İzmirli veznedarın zimmetine geçirdiği 2 milyon TL ile satın aldığı, ve bankanın haczettiği 2 bin 389 özel güvercinin ihalesi başladı. İhale, borç karşılığı haczedilen varlığın güvercin olması nedeniyle Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Zanlının avukatı ise kuşların birçoğunun telef olduğunu ifade ederek, "İkinci ihaleye kadar birçok kuş daha telef olacak. Endişemiz buydu. Sonuçta bunlar canlı" dedi.



İzmir'de çalıştığı bankanın 2 milyon TL'sini zimmetine geçiren 37 yaşındaki veznedar Nevzat Ak'ın tutuklanmış, bu parayla satın aldığı 2 bin 389 güvercine de haciz işlemi uygulanmıştı. Torbalı İcra Dairesi tarafından 769 bin TL kıymet biçilen güvercinler, yediemin olarak teslim edilen Torbalı Kuşçu Osman Çiftliğinde ihaleye çıkarıldı. Torbalı İcra Dairesi tarafından ihaleye çıkarılan güvercinler, Türkiye tarihinde ilk kez güvercine haciz uygulanması bakımından da önem taşıyor.



Bugün ve yarın arka arkaya yapılacak ihalelerle kuşların satışa çıkarılacağını ifade eden zanlı Nevzat Ak'ın avukatı Hüseyin Ali Üstündağ, "İcra, İflas Yasasında canlı hayvan satışı düzenlenmiş. Ancak Türkiye'de ilk defa canlı hayvan olarak güvercin satışı yapılıyor. Adetin, cinsin çokluğu ve bu hayvanların hassas olduğu dikkate alınarak bu satışın daha geniş bir zamana yayılmasını dilerdik. Burada takımlarda, gruplarda, eşleştirmelerde hata yapılmış. Bir cins kuşun içine başka bir cins atılmış. Zaten isimlerini bile koyamamışlar. Bunlar çok özel kuşlar odluğu için internetten bakabildikleri kadarıyla isimlerini koymaya çalışmışlar" dedi.



"BAŞKA TÜRLÜ HALLETMEYİ DİLERDİK"



Sabah saatlerinde başlayan açık arttırmada daha bir tane bile kuşun satılamadığını anlatan Avukat Üstündağ, "Kuş alıcısı buraya mezat gibi gelmiş, adet almak istiyor veya eş almak istiyor. Bunların satışı olmuyor. Biz bunu alacaklıyla görüşüp başka türlü halletmeyi dilerdik. İhale yoluyla satış gerçekleşmezse onlar da paraya kavuşmak için karşılıklı görüşerek başka bir çözüm yolu üretmek zorunda kalacaklar" diye konuştu.



"BİRÇOK KUŞ TELEF OLDU"



Torbalı İcra Dairesi'nin 769 bin TL kıymet biçtiği güvercinlerin 3-3,5 milyon TL değerinin olduğunu savunan Üstündağ, "İhalenin de yüzde 50'ye gittiğini düşünürsek, 400 bin TL gibi bir para girer dosyaya. Ne alacaklının işine yarar, ne de borçlu borcundan kurtulur. Satış daha rahat bir zeminde gerçekleşseydi biz bu parayı rahat rahat çıkarır borcu öderdik. İkinci ihalede de bu yolla bir tane bile kuş satılamaz. Biz protokolle bir satış istiyorduk. Kuşların gücü tükenmiş durumda. Veteriner arkadaşlar rapor tutuyor, birçok kuş telef olmuş. İkinci ihaleye kadar birçok kuş daha telef olacak. Endişemiz buydu. Sonuçta bunlar canlı" ifadelerini kullandı.



























kaynak:habertürk