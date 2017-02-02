

Türkiye'nin ilk espor derbisi az önce sonuçlandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. İki ezeli rakibin elektronik spor arenasındaki ilk mücadelesinin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.



İki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray kozlarını bu kez bilgisayar ekranında paylaştı. Yıllardır her branşta yarışan ekipler bu yıl ilk kez League of Legends Şampiyanlar Ligi'nde kozlarını paylaştı. Profesyonel bir lig olan Şampiyonla Ligi'nde Beşiktaş geçtiğimiz sene mücadeleye katılmıştı. Oldukça iyi bir sezon geçiren kara kartallar final maçında Super Massive takımına yenilmişti.



Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe ve Galatasaray da profesyonel elektronik sporlar arenasına katıldı. İki takım da Riot Games tarafından geliştirilen League of Legends oyununun profesyonel ligi olan Şampiyonlar Ligi'ne katıldı. LoL hem ülkemizde hem de dünyada en çok oynanan bilgisayar oyunu unvanına sahip. İki yıldır profesyonel ligi bulunan League of Legends, Ülker Sports Arena'da finaller düzenlliyor ve final karşılaşmalarını televizyon ekranlarından naklen yayınlıyor.



Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da katılmasıyla birlikte üç büyüklerin tamamı Şampiyonlar Ligi'nde yerini almış oldu. Ligin ilk derbisi de az önce gerçekleşti. 16.00'da başlaması planlanan derbi bazı teknik aksaklıklar nedeniyle yaklaşık 20 dakika gecikmeyle başladı. Maçın ilk yarısını önde götüren sarı lacivertli takım, rakibi Galatasaray'ı yenmeyi başardı.



İkinci yarı da ise sarı lavivertli takım hırs nedeniyle yaptığı büyük bir hata nedeniyle maçı kaybetti. Galatasaray'a büyük bir hasar verirken tüm canını kaybeden 1907 Fenerbahçe, Galatasaray'ın yaptığı atak karşısında yenik düştü. O andan sonra ise maçı toparlamak mümkün olmadı. 10 sayı farkla Galatasaray, Fenerbahçe'yi yendi.



Maçın sonucu ise 1-1 oldu. Türk espor dünyası için bir ilk olan derbiyi bu sonuçla kazanan dostluk oldu. Galatasaray maç biter bitmez Fenerbahçe ekibi'nin yanına giderek tebrik etti.



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