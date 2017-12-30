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Türkiye'nin İlk Aktif Sondaj Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

TÜRKİYE'NİN İLK AKTİF SONDAJ GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Türkiye'nin ilk aktif sondaj gemisi olacak olan 'Deepsea Metro-2', Çanakkale Boğazı'ndan geçip Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Tarih : 30 Aralık 2017, 08:10
Puan Ver : Türkiye'nin İlk Aktif Sondaj Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti(10/10)6

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Akdeniz'de yapılacak derin sondaj için kullanacağı dev gemi 'Deepsea Metro-2', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

40 BİN FİT SONDAJ DERİNLİĞİNE SAHİP

Norveç'in güney kıyısında bulunan Hoylandsbygda Limanı'ndan yola çıkan 51 bin 283 groston ağırlığında 229 metre uzunluğundaki gemi, 12 bin fit deniz ve maksimum 40 bin fit sondaj derinliği özelliklerine sahip 'Deepsea Metro-2' saat 18.15'te Çanakkale önlerine ulaştı.Geçişi esnasın da Sahil Güvenlik Botlarının refakat ettiği gemi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.TÜRKİYE'NİN ENVANTERİNE DAHİL EDİLECEK

TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) tarafından kullanılacak ve Türkiye'nin ilk aktif sondaj gemisi olacak olan 'Deepsea Metro-2', Türkiye'nin envanterine dahil edilecek. Gemiyle Karadeniz ve Akdeniz'de aktif sondaj faaliyetlerinde bulunulacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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