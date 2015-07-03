

Piyasaya 2020'li yıllarda sürülmesi beklenen 5. nesil kablosuz iletişim teknolojileri konusunda araştırma yapmak üzere Türkiye'nin ilk "5G" laboratuvarı İstanbul'da kuruldu.







Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle 5. nesil kablosuz iletişim teknolojileri konusunda çalışacak "5G ve Ötesi Laboratuvarı"nı kurdu.







Yaklaşık 2 milyon liralık bütçeyle çalışmalarını sürdüren laboratuvarda, daha önce ABD, Kanada, Japonya ve Almanya'da çalışan, alanında uzman Türk bilim insanlarından bir ekip oluşturuldu.







Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "5G ve Ötesi Laboratuvarı"nın üniversite bünyesinde birkaç ay önce kurulduğunu söyledi. ABD'de 20 yılı aşan akademik ve sektörel çalışmalarının ardından "beyin göçü" teşviki kapsamında Türkiye'ye döndüğünü belirten Arslan, Amerika'da 2G, 3G ve 4G teknolojileri üzerine çalışmalar yaptığını anlattı.







"Haberleşme ağını daha canlı tutmak istiyoruz"







Arslan, 5. nesil kablosuz iletişim teknolojileri olarak tanımlanan 5G'ye 2020'li yıllarda geçileceğini belirterek, "Dünyada şu anda 5G'nin yüzde 70-80 çalışmaları bitmiş durumda. İnşallah 5G'ye dünyayla birlikte geçeceğiz" diye konuştu. Cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi elektronik cihazlar başta olmak üzere teknolojik cihazların yoğun şekilde kullanıldığı mevcut durumda çok daha hızlı ve aynı zamanda güvenli internet ağlarına ihtiyaç bulunduğunu aktaran Arslan, şöyle devam etti: "Laboratuvarda şu anda 60 GHz'e kadar ölçüm yapabilen deney aletleri mevcut. Bu sistemler cep telefonu sistemlerinde kullanılan frekansların 30 katı daha düşük dalga boylarında çalışıyor. Proje kapsamında hücresel ağların kapsam alanlarının daha esnek ve etkin kullanılması, BİT başına düşen maliyetlerin azaltılması, cep telefonu haricinde diğer çeşitli cihazların 5G sistemlerine entegre olarak çalıştırılabilmesi ve böylece haberleşme kapasitenin artırılması amaçlanıyor." Arslan, benzer bir laboratuvar çalışmasını, daha önce Amerika Güney Florida Üniversitesi'nde hayata geçirdiğini bildirdi.