Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu olan Yasemin Adar, Balıkesir'de binlerce hemşehrisi tarafından karşılandı. Mehter takımı eşliğinde şehre giren Dünya Şampiyonu Adar'ı kadınlar omuzlara kaldırarak kutladı. Dünya Şampiyonu Adar'ın ilk durağı ise Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Anıtı oldu.

MEHTERLE KARŞILANDI

Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda mücadele eden milli sporcu Yasemin Adar, finalde rakibini yenerek Dünya Şampiyonu oldu. Şampiyon Yasemin Adar, gece yarısı Balıkesir'e ulaşırken, şehre girişte Dünya Şampiyonunu mehter takımı karşıladı.

KADINLARIN OMZUNDA ŞEHRE GİRDİ

Dünya Şampiyonu olarak hemşehrilerinin gurur kaynağı olan Yasemin Adar'ı ilk tebrik eden ise Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu oldu. Balıkesir'in Nergis Köyü'nde doğan Yasemin Adar'ı hemşehrisi olan kadınlar bir anda omuzlara aldı.

"GÜREŞLERDE TARİH YAZILDI"

Büyük sevinç yaşayan Yasemin Adar, "İlk kez böyle bir atmosfer ile karşılaşıyorum. Çok mutluyum. Bu karşılama töreni için Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Paris'te yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda ülkeme altın madalya kazandırarak ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğime inanıyorum. Güreşlerde tarih yazıldı ve bunu yaptım çok gururluyum. Herkesin ayağına sağlık bu saate kadar beni beklediler" dedi.

YENİ HEDEFİ TOKYO

Yeni hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya olduğunu söyleyen Yasemin Adar, İstiklal Marşı'nı Tokyo'da okumak istediğini açıkladı. Yasemin Adar'ı karşılayan Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise, "Türkiye'de bir ilk yaşandı ve Balıkesirimizin Altıeylül ilçemize nasip oldu. Yasemin kardeşim ile gurur duyuyoruz. Başarılarının devamını diliyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında ülkemize altın madalya getireceğine yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

İLK DURAĞI 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITI OLDU

Konuşmaların ardından kendisini bekleyen binlerce vatandaşın tezahüratları eşliğinde büyük gurur yaşayan Yasemin Adar, bir anda kendini kadınların omzunda buldu. Mehter takımı eşliğinde ve kadınların omzunda şehre giren Yasemin Adar'ın ilk durağı ise Altıeylül Belediyesi tarafından yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Anıtı oldu. Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve ailesi ile birlikte Ömer Halisdemir'in fotoğrafı önünde dua eden Adar'a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Kaynak: haberinburada