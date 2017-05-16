

Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar İbrahim Tokgöz ve Murat Ergüç, yakınları ve taraf avukatları katıldı.







Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı Erkan Okan, Burcu Çağlayan'ın, İbrahim Tokgöz ile arkadaş olduğunu ve zaman zaman Tokgöz'ün evine gidip orada kaldığını, ikili arasında bir ilişki bulunduğunu kaydetti. Olay günü Çağlayan ile Tokgöz arasında bir tartışma yaşandığını belirtilen Okan, daha sonra tartışmanın kavgaya dönüştüğünü ve karşılıklı mücadele yaşandığını vurguladı.







Savcı Okan, olay yeri keşif ve ölü muayene tutanağı, otopsi tutanağı, olay yeri inceleme raporları ve görüntüleri içeren CD'ler, telefon kayıtları, telefon mesaj tespit tutanakları, Ulusal Kriminal Büro'nun olay değerlendirme raporu, diğer deliller ve tanık ifadeleri dikkate alındığında, sanık İbrahim Tokgöz'ün Burcu Çağlayan'ı "Canavarca hisle eziyet çektirerek, kasten öldürme" suçundan en üst hadden cezalandırılmasını talep etti.







Diğer sanık Murat Ergüç'ün de Burcu Çağlayan'ın kasten öldürülmesinde İbrahim Tokgöz'ün fiili eylemine iştirak ettiğini belirten savcı Okan, Ergüç'ün indirim yapılmadan "Kasten öldürmeye yardımda bulunma" suçundan cezalandırılmasını istedi.







kaynak:milliyet