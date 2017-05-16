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türkiye'nin günlerce konuştuğu olayda flaş karar!

TÜRKİYE'NİN GÜNLERCE KONUŞTUĞU OLAYDA FLAŞ KARAR!

Antalya'da 7 yıl önce erkek arkadaşı İbrahim Tokgöz'ün 5. kattaki evinin balkonundan düşen 22 yaşındaki manken Burcu Çağlayan'ın ölümüyle ilgili tutuksuz yargılanan sanıklar İbrahim Tokgöz ve Murat Ergüç beraat etti.

Tarih : 16 Mayıs 2017, 14:50
Puan Ver : Türkiye'nin Günlerce Konuştuğu Olayda Flaş Karar!(10/10)9


Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan  sanıklar İbrahim Tokgöz ve Murat Ergüç, yakınları ve taraf avukatları katıldı.



Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı Erkan Okan,  Burcu Çağlayan'ın, İbrahim Tokgöz ile arkadaş olduğunu ve zaman zaman Tokgöz'ün  evine gidip orada kaldığını, ikili arasında bir ilişki bulunduğunu kaydetti. Olay  günü Çağlayan ile Tokgöz arasında bir tartışma yaşandığını belirtilen Okan, daha  sonra tartışmanın kavgaya dönüştüğünü ve karşılıklı mücadele yaşandığını  vurguladı.



Savcı Okan, olay yeri keşif ve ölü muayene tutanağı, otopsi tutanağı,  olay yeri inceleme raporları ve görüntüleri içeren CD'ler, telefon kayıtları,  telefon mesaj tespit tutanakları, Ulusal Kriminal Büro'nun olay değerlendirme  raporu, diğer deliller ve tanık ifadeleri dikkate alındığında, sanık İbrahim  Tokgöz'ün Burcu Çağlayan'ı "Canavarca hisle eziyet çektirerek, kasten öldürme"  suçundan en üst hadden cezalandırılmasını talep etti.



Diğer sanık Murat Ergüç'ün de Burcu Çağlayan'ın kasten öldürülmesinde  İbrahim Tokgöz'ün fiili eylemine iştirak ettiğini belirten savcı Okan, Ergüç'ün  indirim yapılmadan "Kasten öldürmeye yardımda bulunma" suçundan  cezalandırılmasını istedi.



 



kaynak:milliyet








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