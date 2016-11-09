

Kamuoyunda "kozmik oda" olarak bilinen Genelkurmay Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığında 20 gün boyunca arama yaptıran ve meslekten ihraç edilen dönemin savcısı Mustafa Bilgili, Ankara'nın Cebeci semtinde yakalandı. Üzerinden "Abdullah Bilgili" adına kısmen tahrip edilmiş kimlik çıkan kişinin, parmak izi sorgulaması sonucu eski savcı Mustafa Bilgili olduğu belirlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Bilgili, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.







Dönemin Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili'nin yürüttüğü “Bülent Arınç'a yönelik suikast” iddiasıyla başlatılan soruşturmada kamuoyunda "kozmik oda" olarak bilinen Genelkurmay Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığında 20 gün boyunca hâkim Kadir Kayan yaptığı aramalarda çok sayıda gizli nitelikli bilgi ve belgenin 1.5 TB'lik harddiske yüklendiği önce TÜBİTAK'a sonra yurtdışına çıkarıldığı öne sürülüyor. 'Kozmik Oda' da arama yaptıran Bilgili, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hakkında gözaltı kararı çıkarılan savcılar arasında yer alıyordu. FETÖ'nün darbe girişiminin ardından kaçan Bilgili, o tarihten bu yana aranıyordu.







Savcı Bilgili 28 Şubat ve birçok önemli soruşturmayı yürüten isimdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, "kozmik oda" olarak bilinen soruşturmada, Savcı Bilgili hakkında, “gizlilik derece yüksek önem arz eden ve 'kozmik oda'da yer alan bilgi- belgelerin, TÜBİTAK'ta görev yapan paralelciler tarafından ele geçirilerek kullanılmasına ve başka yerlere transfer edilmesine neden olmak” suçlaması yer alıyor. Dosyada Bilgili'nin, “paralel polislerin sahte delilleriyle, devletin en mahrem bilgilerinin yer aldığı kozmik odaya girmeye karar verdiği” de belirtildi.







"KOZMİK ODA" SORUŞTURMASI



"Kozmik oda" olarak anılan soruşturma, Aralık 2009'da, dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a "suikast düzenleneceği" iddiası üzerine başlatılmıştı.Soruşturmada, meslekten ihraç edilen savcı Mustafa Bilgili'nin talebiyle bazı şüphelilerin görev yaptığı Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığında, "devlet sırrı" niteliğinde belgelerin bulunduğu 11 ve 16 nolu odalarda (kozmik oda) dönemin Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi Kadir Kayan arama yapmıştı.Yıllarca savcı Bilgili'de bulunan dosya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığındaki yeni iş dağılımının ardından görevlendirilen savcı tarafından, Mart 2015'te takipsizlik kararıyla sonuçlandırılmıştı.







Kararda, "Şüphelilerin, Arınç'a ya da hükümet üyesi diğer bakanlara karşı suikast hazırlığı yaptıklarına, cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs eylemini gerçekleştirmek üzere, silahlı terör örgütü kurduklarına, yönettiklerine veya üye olduklarına dair delil bulunamamıştır." ifadesi kullanılmıştı.







kaynak:milliyet