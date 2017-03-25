TÜRKİYE'NİN ENERJİSİNE GAP DESTEĞİ
Türkiye'nin hidroelektrik enerjisi üretiminin yarısı, GAP kapsamında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde faaliyete geçirilen HES'lerden sağlanıyor.
GAP Bölge Kalkınma İdaresi kurulduğunda, 22 baraj, 19 HES ve sulama şebekelerinin yapımı planlanan Proje için son yıllarda ayrılan büyük ödeneklerle birçok yatırım bitirildi, enerji yatırımlarında tamamlanma oranı yüzde 74'e ulaştı.
kaynak:sabah
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