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türkiye'nin enerjisine gap desteği

TÜRKİYE'NİN ENERJİSİNE GAP DESTEĞİ

Türkiye'nin hidroelektrik enerjisi üretiminin yarısı, GAP kapsamında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde faaliyete geçirilen HES'lerden sağlanıyor.

Tarih : 25 Mart 2017, 10:49
Puan Ver : Türkiye'nin Enerjisine Gap Desteği(5/10)3


GAP Bölge Kalkınma İdaresi kurulduğunda, 22 baraj, 19 HES ve sulama şebekelerinin yapımı planlanan Proje için son yıllarda ayrılan büyük ödeneklerle birçok yatırım bitirildi, enerji yatırımlarında tamamlanma oranı yüzde 74'e ulaştı.



 



kaynak:sabah








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