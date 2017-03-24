

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında bölgede yapımı tamamlanan hidroelektrik santralleri (HES), Türkiye'nin hidroelektrik enerjisi üretiminin yarısını karşılıyor.







GAP Bölge Kalkınma İdaresi kurulduğunda, 22 baraj, 19 HES ve sulama şebekelerinin yapımı planlanan Proje için son yıllarda ayrılan büyük ödeneklerle birçok yatırım bitirildi, enerji yatırımlarında tamamlanma oranı yüzde 74'e ulaştı.







Başta "Barajların Efendisi" adıyla anılan Atatürk Barajı olmak üzere, Karakaya, Keban, Birecik, Batman, Dicle ve Kralkızı'nın da aralarında bulunduğu barajlardan elde edilen enerji, Türkiye'nin hidroelektrik enerjisi üretiminin önemli bir kısmına tekabül ediyor.







kaynak:ahaber