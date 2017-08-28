Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi
Büyük İstanbul Projesi, Yıl Sonunda Tamamlanarak İhaleye Çıkacak

Türkiye'nin En Yüksek Ayaklı Köprüsü Konya'da İnşa Ediliyor

TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK AYAKLI KÖPRÜSÜ KONYA'DA İNŞA EDİLİYOR

Konya'nın Hadim ilçesinde, Toroslar üzerine inşa edilen Eğiste Viyadüğü, 42 ila 166 metrelik 8 ayaklı yapısıyla, Türkiye'nin en yüksek ayaklı köprüsü olacak.

Tarih : 28 Ağustos 2017, 13:20
Puan Ver : Türkiye'nin En Yüksek Ayaklı Köprüsü Konya'da İnşa Ediliyor(7/10)3

Konya-Hadim-Taşkent ile karaman'ın Sarıveliler-Başyayla-Ermenek ilçelerini birbirine bağlayan Hadim Devlet Yolu'nda, Türkiye'nin prestijli projelerinden biri yükseliyor. Konya ile Antalya'yı birbirine bağlayan alternatif güzergahlar arasında yer alan karayolunda, bir süredir devam eden duble yol ve tünel çalışmalarına Eğiste Viyadüğü projesi de dahil edildi. Karayolunun Hadim ilçe sınırlarındaki dik yokuş ve keskin virajla aşılan Eğiste deresi bölümünde yapımına başlanan viyadük, ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacak. Konya ve Antalya arasını daha da kısaltacak güzergahta çalışmalar aralıksız sürüyor.

KÖPRÜNÜN UZUNLUĞU BİN 372 METRE

AA muhabirinin, Karayolları Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, Eğiste Viyadüğü'nün inşaası yüklenici firmaya iş yerinin geçen yıl 29 Aralık'ta teslim edilmesiyle başladı.

Karayolları Konya 3. Bölge Müdürlüğü yol ağında bulunan Toroslar üzerindeki Hadim Devlet Yolu'nda yapımı süren viyadük, yolun 60,9 ila 62,3. kilometreleri arasında toplam bin 372 metre uzunluğunda projelendirildi.

Trafik, yol ve sürüş güvenliğinin artırılması için yapımı planlanan Eğiste Viyadüğü'nün tamamlanmasıyla mevcut yol yaklaşık 4 bin 400 metre kısalacak.

Viyadük, 12,50 metre gabarili çift yol platformunda inşa edilerek, duble gidiş-geliş yol özelliğiyle faaliyet gösterecek. Viyadük, 42 ila 166 metrelik 8 orta ayak üzerinde inşa edilecek. Bu özelliğiyle "Türkiye'nin en yüksek ayaklı köprüsü" olacak.

Toroslar'ın yeni gerdanlığı, şantiye çalışmalarının başlamasından sonra bin 100 takvim günü içinde teslim edilecek. Çalışmalarına şantiye kurulumu ve temel aplikasyonları dahilinde başlanan projede, P3 orta ayağı temel kazısı sürdürülüyor.

"KONYA-ALANYA ARASI 2 SAATE İNECEK"

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, yaptığı açıklamada, bölgeye yapılan en büyük yatırımlardan olan viyadüğün Konya-Antalya arasını da kısaltacağını söyledi.

Çalışmaların hızla ilerlediğine dikkati çeken Hadimioğlu, "İlçemizin bugüne kadar tek seferde aldığı en büyük yatırımlarından birisi olan Eğiste Viyadüğü'nün toplam maliyeti 220 milyon lira. Projenin tamamlanmasıyla Konya-Alanya arası 2 saate inecek. Bin 372 metre uzunluğunda olacak viyadük hem Konyamız hem ülkemiz adına umut vadeden büyük bir yatırım. Proje aynı zamanda İç Anadolu ile Akdeniz arasındaki en kısa geçişin de temeli olacak." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türkiye  Nin  En  Yüksek  Ayaklı  Köprüsü  Konya  Da  İnşa  Ediliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER