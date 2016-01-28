

Doğu'da kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası altına giren bölgede hava sıcaklıkları 15-20 derece arasında düşüş kaydetti. Meteorolojiye göre, gecenin en düşük sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ardahan'ın Göle ilçesinde 39.7, Erzurum Havalimanı'nda 35, Ağrı'da 34.6, Ardahan'da 30.5, Kars'ta 28.6, Erzurum merkez Yakutiye'de 27.1, muş'ta 20.8, Erzincan'da 17.4 ve Iğdır'da 11.4 dereceyi buldu.







Kırsal alandaki kar kalınlıkları birkaç metre arasında değişirken kent merkezlerindeki kar kalınlıkları Ağrı'da 76, Muş'ta 59, Erzurum'da 48, Ardahan'da 25, Kars'ta 23, Erzincan'da 16 santimetre olarak ölçüldü.







Sarkıt boyu 3 metre







Gündüzleri ise güneşin etkisiyle eriyen çatılardaki kar yüzünden oluşan buz sarkıtları tehlikeli olmaya devam ediyor. Sarkıtların boyu şiddetli soğuklarla birlikte 3 metreye ulaştı. Kar yağışıyla birlikte Erzurum, Kars, Ardahan, Muş, Ağrı, Erzincan'da 2 bini aşkın köy yolunun merkezlerle kesilen bağlantısını sağlamak için çalışmalar sürdürülüyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi de, aşırı soğuklar nedeniyle 333 su sayacının patladığını ve bunların yenileri ile değiştirildiğini bildirdi.







Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürü Mevlüt Vural, Kasım ayından bugüne kadar su sayaçlarında patlamalar olduğunu anımsatarak “Don olayı gerçekleştiği zaman sayaçlara kesinlikle sıcak su ve ateş tutulmamalıdır. Bu durumla karşılaşan vatandaşlar, ESKİ Sayaç Hareketleri Şefliği'nin 233 01 33 numaralı telefonunu arayarak ihbarda bulunsun” dedi.