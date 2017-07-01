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türkiye'nin en pahalı stoperi

TÜRKİYE'NİN EN PAHALI STOPERİ

Galatasaray'ın Sao Paulo'dan transfer ettiği Brezilyalı Maicon, Süper Lig'de rekoru kırdı...

Tarih : 01 Temmuz 2017, 13:26
Puan Ver : Türkiye'nin En Pahalı Stoperi(5/10)5


 G.Saray'ın Sao Paulo'dan 7 milyon Euro bonservis ve maksimum 1 milyon Euro başarı bonusları ile aldığı Maicon, bonusların ödenmesi durumunda Türkiye'nin en pahalı stoperi olacak. 4 yıllık sözleşme süresince yılda 2,2 milyon Euro kazanacak olan Maicon için Cimbom, 2018-19 ve 2021-22 sezonları arasında Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı her bir dönem için 250 bin Euro, Avrupa Ligi gruplarına kaldığı her bir dönem için ise 250 bin Euro Sao Paulo'ya ödeme yapılacak. Ayrıca oyuncunun 25. resmi maçı sonrası 250 bin Euro, 50. resmi maç sonrası ise 250 bin Euro daha Brezilyalı kulübün kasasına girecek. Daha önce rekor 7.6 milyon Euro ile F.Bahçeli Kjaer'in eliydeydi.



 



kaynak:sabah








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