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Türkiye'nin En Pahalı Futbolcusu Olan Cengiz Ünder, Altınordu Tarlasında Çalışmıştı

TÜRKİYE'NİN EN PAHALI FUTBOLCUSU OLAN CENGİZ ÜNDER, ALTINORDU TARLASINDA ÇALIŞMIŞTI

İtalyan ekibi Roma'ya 15 milyon Euro'ya transfer olan Cengiz Ünder, Altınordu'da oynadığı dönemde tarladan hasat yaparken aynı zamanda keçi, tavuk ve inek gibi hayvanlarla da ilgilenmiş.

Tarih : 20 Temmuz 2017, 10:50
Puan Ver : Türkiye'nin En Pahalı Futbolcusu Olan Cengiz Ünder, Altınordu Tarlasında Çalışmıştı(8/10)4

İtalya'nın Roma Kulübü'ne rekorla transfer olan Medipol Başakşehirli genç futbolcu Cengiz Ünder'in inanılmaz hikâyesi şaşırttı.

Gazete Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre; Barcelona'lı Arda Turan'ı bile geride bırakıp 15 milyon Euro bedelle Romalı olan 20 yaşındaki genç yıldızı yetiştiren Altınordu Futbol Kulübü, kurduğu futbol meslek okulu sayesinde genç yeteneklere sadece futbolu değil hayatı da öğretiyor.

"SADECE FUTBOL DEĞİL"

Futbol yetenekleriyle okula kabul edilen 14-19 yaş grubundaki gençler, her sabah ilk iş pencerelerinin önündeki çiçekleri sulayarak güne başlıyor. Ardından ahıra giden öğrenciler; keçi, tavuk, inek ve koyun gibi hayvanlarla ilgilenip süt sağıyor. Daha sonra da tarlada kendi ektikleri domates, biber, patlıcan ve kavunların hasadını yapıyor.

Kulüp, sosyal medya hesabından, dünya yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Cengiz'in aralarından sıyrıldığı genç futbolcuların fotoğraflarını "Bizim gençler topbaşı yaptı. İlk iş; tabii ki kendi yetiştirdikleri domates, patlıcan ve kavunları toplamak... '#futbol sadece futbol değil" notuyla paylaştı.

"ÖNCE İNSAN!"

Öncelikle insan yetiştirmek istediklerini dile getiren kulübün icra kurulu üyesi Ali Ergöçmez, projeyi şöyle anlatıyor:

"Burada tam bir disiplinle her türlü iş yapılıyor. Tarımsal yaşam alanımızda gençlerimiz önce insan olmayı öğreniyor. Her sabah çiçeklerini sulayıp ahıra gidiyorlar. Oradan da tarlaya..."

4.5 MİLYON EURO KAZANDIRDI

15 milyon Euro'ya Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder de bu tarladan ve ahırdan yükselen isimlerden. Roma, Medipol Başakşehir'e Cengiz Ünder'in transfer bedeli olarak 15 milyon Euro ödeyecek ve bu rakamın yüzde 30'u yani tam 4.5 milyon Euro'su oyuncunun yetiştirildiği Altınordu'ya verilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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