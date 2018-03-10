Erdoğan'dan Nato'ya: Suriye'ye Neden Gelmiyorsunuz
Malaga Maçı Öncesi Messi Kadro Dışı
Kayahan'ın Eşi İpek Açar, Nişanlandığı Müzisyen Sevgilisinden Ayrıldı
Evli Lise Öğretmeni, Öğrencisiyle 1,5 Yıl İlişki Yaşamış
Genç Atınç, Yine Bıçak Altına Yattı
Down Sendromlu Şevval, Soyadının Hakkını Sonuna Kadar Verdi
Erdoğan'dan Bir İlk! Mersinlileri Bozkurt İşaretiyle Selamladı
Yunanistan-Türkiye Sınırında İki Alman Gazeteci Gözaltına Alındı
Beyaz'ın Sıla Göndermesi, Canlı Yayında Ahmet Kural'a Zor Anlar Yaşattı
Hava Kuvvetleri Komutanı, Memleketine Savaş Uçağı Hediye Etti
Antepli Sinan, Ünlü Jazzcı Luis Armstrong'a Rakip Oldu
Ortalık Savaş Alanına Döndü! Pazarcılara Biber Gazlı Toma'lı Müdahale
Türkiye'nin En Önemli Meydanına Yapılan Camide Son Durum!
Yürüyen Merdiven Birden Bire Ters Yönde Çalıştı! Gezi Grubundaki 8 Öğrenci Yaralandı
Kendisini Terk Etmek İsteyen Erkek Arkadaşının Burnunu Kırdı
Ahmet Şık Ve Sabuncu'nun Tahliyesine Hükümetten İlk Yorum
Ölene Kadar Saysa Bitiremeyeceği Serveti Ortaya Çıktı
Evinden Taşınmayı Kabul Etmeyen Oğlunu Av Tüfeği İle Vurdu
Bu Kahvehanede Suriye'den İthal Lezzet, Çaydan Çok Tüketiliyor
Ypg İki Katlı Tüneller Yaptı, Kullanamadan Kaçmak Zorunda Kaldı

Türkiye'nin en önemli meydanına yapılan camide son durum!

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ MEYDANINA YAPILAN CAMİDE SON DURUM!

Yapımına bir yıl önce başlanan Taksim Camii'nin kaba inşaatının yüzde 80'i tamamlandı.Caminin bu yıl ibadete açılması planlanıyor.

Tarih : 10 Mart 2018, 13:40
Puan Ver : Türkiye'nin En Önemli Meydanına Yapılan Camide Son Durum!(9/10)5

Taksim Meydanı'nda bir yıl önce temeli atılan camide kaba inşaatın yüzde 80'i tamamlandı. Kubbe üzerinde yer alan pencereler ortaya çıkarken, kaba inşaatın tamamlanmasının ardından binanın iç yapısına geçilecek. Caminin bu yıl ibadete açılması planlanıyor.

KUBBESİ YAPILIYOR

Yapımına bir yıl önce başlanan Taksim Camii inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Camideki inşaa çalışmaları kubbe bölümünde yoğunlaşmış durumda. İskele sistemi tamamlanan kubbede yer alacak pencereler ortaya çıkmaya başlarken önümüzdeki günlerde beton dökme işleminin başlamasıyla binanın üzeri kapanmaya başlanacak.

ALTINDA 4 KAT OTOPARK OLACAK

Ardından da minarelerin yapılması için start verilecek. Caminin altında 4 kat otopark bulunacağı belirtildi.

2018 YILI İÇİNDE İBADETE AÇILACAK

Giriş katı kültür merkezi olarak yapılması planlanan caminin 2018 yılı içinde ibadete açılması planlanıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türkiye  Nin  En  Önemli  Meydanına  Yapılan  Camide  Son  Durum    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER