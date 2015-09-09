TÜRKİYE'NİN 'EN İTİBARLI' MARKALARI BELLİ OLDU
Koç Holding, Sabancı Holding ve Turkcell, Türkiye'nin en itibarlı üç markası oldu.
İtibar Atölyesi tarafından 2011 yılından bu yana düzenlenen, Türkiye İtibar Endeksi Araştırması 2014 yılı sonuçları açıklandı. Araştırmaya yanıt veren katılımcılara göre; Türkiye'nin en itibarlı üç markası; Koç Holding, Sabancı Holding ve Turkcell olarak sıralandı. Yine Türkiye İtibar Endeksi Araştırması'na yanıt veren katılımcılara göre; Türkiye'nin en itibarlı 10 markası ise alfabetik sıralamayla, Arçelik, Eczacıbaşı, İş Bankası, Koç Holding, LÖSEV, Sabancı Holding, THY, Turkcell, Ülker ve Vestel.
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