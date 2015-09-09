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türkiye'nin 'en itibarlı' markaları belli oldu

TÜRKİYE'NİN 'EN İTİBARLI' MARKALARI BELLİ OLDU

Koç Holding, Sabancı Holding ve Turkcell, Türkiye'nin en itibarlı üç markası oldu.

Tarih : 09 Eylül 2015, 19:04
Puan Ver : Türkiye'nin 'en İtibarlı' Markaları Belli Oldu(6/10)6


İtibar Atölyesi tarafından 2011 yılından bu yana düzenlenen, Türkiye İtibar Endeksi Araştırması 2014 yılı sonuçları açıklandı. Araştırmaya yanıt veren katılımcılara göre; Türkiye'nin en itibarlı üç markası; Koç Holding, Sabancı Holding ve Turkcell olarak sıralandı. Yine Türkiye İtibar Endeksi Araştırması'na yanıt veren katılımcılara göre; Türkiye'nin en itibarlı 10 markası ise alfabetik sıralamayla, Arçelik, Eczacıbaşı, İş Bankası, Koç Holding, LÖSEV, Sabancı Holding, THY, Turkcell, Ülker ve Vestel.








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