TÜRKİYE'NİN EN İNCE AKILLI TELEFONU SATIŞA SUNULDU
Casper, akıllı telefon pazarındaki iddiasını VIA serisinin yeni üyesi Casper VIA V10 ile perçinliyor. Akıllı telefonları fazlalıklarından kurtaran Casper, Türkiye'nin en ince akıllı telefonu Casper VIA V10'u kullanıcıların beğenisine sundu.
Casper, akıllı telefon pazarındaki iddiasını VIA serisinin yeni üyesi Casper VIA V10 ile perçinliyor. Akıllı telefonları fazlalıklarından kurtaran Casper, Türkiye'nin en ince akıllı telefonu Casper VIA V10'u kullanıcıların beğenisine sundu. Ön ve arka yüzünde gorilla glass, gövdesinde uçaklarda kullanılan çelik malzemeyle güçlendirme yapılan Casper VIA V10, 2.7 mm görünür inceliğe; fiziksel olarak da 5.1 mm inceliğe sahip. Eşsiz tasarımını, 98,8 gram ağırlığıyla birleştiren Casper VIA V10, üstün yetenekleriyle teknoloji tutkunlarını büyüleyecek.
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