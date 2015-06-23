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türkiye'nin en çok kahve muhabbeti yaptığı saatler

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK KAHVE MUHABBETİ YAPTIĞI SAATLER

Türkiye Twitter'da kahve muhabbetini saat 14:00 ve 20:00'de yapıyor

Tarih : 23 Haziran 2015, 16:08
Puan Ver : Türkiye'nin En Çok Kahve Muhabbeti Yaptığı Saatler(6/10)5


Türkiye Twitter'da kahve muhabbetini saat 14:00 ve 20:00'de yapıyor



Twitter'da düzenli olarak konuşulan konulardan biri de kahve. ABD'de insanlar güne kahveyle başlıyor ve saat sabah 9 itibariyle Twitter'da kahveyle ilgili tweet'lerini yoğunlukla paylaşıyorlar. Bu verileri Türkiye ile kıyaslayan Moorey, Türkiye'de kahveyle ilgili en çok tweet'in atıldığı saatlerin öğleden sonra 2 ve akşam 8 olduğunu söyledi. Ülkeler arasında saat farklarını düşünürseniz Twitter'da kahve muhabberinin sürekli devam ettiği sonucuna varabilirsiniz.








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