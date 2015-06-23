

Türkiye Twitter'da kahve muhabbetini saat 14:00 ve 20:00'de yapıyor



Twitter'da düzenli olarak konuşulan konulardan biri de kahve. ABD'de insanlar güne kahveyle başlıyor ve saat sabah 9 itibariyle Twitter'da kahveyle ilgili tweet'lerini yoğunlukla paylaşıyorlar. Bu verileri Türkiye ile kıyaslayan Moorey, Türkiye'de kahveyle ilgili en çok tweet'in atıldığı saatlerin öğleden sonra 2 ve akşam 8 olduğunu söyledi. Ülkeler arasında saat farklarını düşünürseniz Twitter'da kahve muhabberinin sürekli devam ettiği sonucuna varabilirsiniz.