Binlerce Yıllık Mağara, Defineciler Tarafından Tahrip Edildi
Gözler Afrin'deyken Komandolar Yurt İçinde 27 Pkk'lıyı Öldürdü
Nevşin Mengü'nün Avukat Kardeşi Gözaltına Alındı
Çiftlik Bank Soruşturmasında 4 Gözaltı
1 Saat Rötar Yapan Uçak İçin Dava Açtı, Tazminatı Kazandı
Rus Genç Kızın Yardım Çığlığı: Ölmek İstemiyorum
Afrin'de Doğu-Batı Cephesi Birleşti, Kent Tamamen Kuşatıldı
Malımızla-Canımızla Buradayız Dediler, Afrin'e 400 Bin Tl Topladılar
Türkiye'nin En Büyüklerinden! 400 Bin Nüfuslu Aşiret Kitap Oldu
Ölüme Gittiği Sevgilisini 'iş Arkadaşım' Diye Karısıyla Tanıştırmış
Grip Salgını Şampiyonluk Maçını İptal Ettirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atkısında Dikkat Çeken Detay!
Cinsel İlişki Robotları İle İlişkiye Girmek Erkekleri Psikopat Katillere Çevirebilir
Cezaevi Firarisi Hırsız Polisten Kaçarken Havuza Düşüp Yakalandı
50'sinden Sonra Siyah Önlük Beyaz Yakayla Okula Gidiyorlar
Erdoğan'a Büyük Sürpriz! 4 Dilde Aynı Mesajı Verdiler
Ege'de Facia! Göçmenleri Taşıyan Bot Battı: 14 Ölü
Cep Yakan Karpuzları Alan Olmayınca Yarım Satmaya Başladılar
Komşunun Bayramı Turizmcinin Yüzünü Güldürdü! Akın Akın Geldiler
51 Yıllık Ceza, Çocuğuna Tecavüz Edilen Annenin Yüreğini Soğutmadı

Türkiye'nin en büyüklerinden! 400 bin nüfuslu aşiret kitap oldu

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜKLERİNDEN! 400 BİN NÜFUSLU AŞİRET KİTAP OLDU

Tarihçi-Yazar Mehmet Fatih Bekirhan, mensubu olduğu Bekiran-Bekiri aşiretinin kitabını yazdı. Aşiretin sayıca Türkiye'nin büyük aşiretleri arasında yer aldığını söyledi.

Tarih : 17 Mart 2018, 15:40
Puan Ver : Türkiye'nin En Büyüklerinden! 400 Bin Nüfuslu Aşiret Kitap Oldu(9/10)5

Yazar Mehmet Fatih Bekirhan, beşinci kitabı olan "Bekiran Aşireti Tarihi" isimli kitabını çıkarttı.

Kitabın içeriği hakkında açıklamalarda bulunan Tarihçi-Yazar Mehmet Fatih Bekirhan, mensubu bulunduğu Bekiran-Bekiri aşiretinin sayıca Türkiye'nin büyük aşiretleri arasında yer aldığını söyledi.

İKİ BİN YILLIK TARİHİN CUMHURİYETE KADAR OLAN BÖLÜMÜ ANLATILIYOR

Bekiran aşireti mensupları ve tarih sever okuyucuların gerçek tarihlerini rivayetlerin aksine, tarihi kaynaklara dayanan bilgilerden öğrenmeleri amacıyla uzun yıllar yaptığı araştırmalarla iki kitap halinde tasarladığını anlatan Bekirhan, "Yayınladığım kitap, Bekiran aşiretinin iki bin yıllık tarihinin başlangıçtan cumhuriyete kadar olan birinci bölümüdür. Bu kitapta, Bekiranlıların şeceresi, kökenleri, ilk yurtları, göçleri, savaşları, Müslüman oluşları ve tarihteki meşhur fertleri hakkındadır. İkinci kitapta ise Bekirilerin cumhuriyet döneminde yaşadıkları hadiseler, sosyoekonomik durumları, aşiretin yerleşim alanları ve fertleri hakkında ayrıntılı bilgilere yer verdim" dedi.

"AŞİRET MENSUPLARI 400 BİN CİVARINDA"

Kitabı; İslam, Türk, İran ve Şark tarihi ile tarihçilerinin eserlerini titizlikle incelenerek, ideolojik kaygılardan uzak, tarafsız bir gözle yazdığını da ifade eden Bekirhan, "İncelediğim ve faydalandığım kaynakların isimlerini kitapta ifade ettim. Osmanlı arşivlerine göre Anadolu'da 7 bin civarında kabile, boy, aşiret, oymak, cemaat ve benzeri oluşumlar bulunmaktadır. Türkiye'de ise günümüzde bu rakam üç bin civarındadır. Bekiran aşireti de bu aşiretlerden birisi olmakla beraber, en büyükleri ve en yaygın olanlarındandır. Bekiri aşireti mensuplarının başlıca yerleşim alanları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizdir. Cumhuriyet döneminde Bekiranlıların bir bölümü değişik sebeplerle başta İstanbul, Adana, İzmir, Aydın, Manisa ve Ankara olmak üzere batı bölgelerimizdeki illerimize yerleşmişlerdir. Tahminlere göre, günümüzde Bekiran aşireti mensuplarının mevcudu 400 bin civarındadır" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türkiye  Nin  En  Büyüklerinden  400  Bin  Nüfuslu  Aşiret  Kitap  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER