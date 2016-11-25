

Muğla'nın Seydikemer İlçesi'ndeki Eşen Çayı üzerine kurulu Abalıoğlu Alabalık Üretim Tesisinin Eşen Çayı'ndan su almak için kullandığı beton bent, dün saat 19.00'da, kendiliğinden yıkıldı. Bendin yıkılması sonucu alabalık tesisindeki havuzlara su verilemedi. Durgun suda oksijensiz kalan balıkların telef olmaması için bende iş makineleriyle müdahale edildi. Ancak bent 4 saat süren çalışmalara rağmen tamir edilemeyince, tesisteki 228 havuzda oksijensiz kalan 9 milyon 900 bin alabalığın tamamı telef oldu. Tesisteki zararın 35 milyon lira olduğu kaydedildi. Telef olan balıkların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.







'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ'







Tesisin 2 bin 500 ton üretim kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük alabalık üretim çiftliği olduğunu belirten Ören Mahallesi Muhtarı Şahin Ekinci, çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Bendin yıkılmasının ardından tesisin bekçileri tarafından uyarıldığını anlatan Ekinci, "Bendin yıkılması haberi geldikten sonra hemen iş makineleriyle müdahale ettik. Ancak saatlerce süren çabaya rağmen başarılı olamadık. Bent yaklaşık 15 yıllık. Eski inşaat tekniklerinin yetersizliği bu sonucu doğurmuş olabilir" dedi. Tesiste temizlik çalışmalarının başladığını sözlerine ekleyen Ekinci, "Tesisimiz 40 kişiyi istihdam ediyor. Şu an tüm işçilerimiz temizlik çalışması yürütüyor. En kısa sürede çalışmalar tamamlanıp üretime tekrar başlanacaktır. Tesisin sahibi Ergün Abalıoğlu'na geçmiş olsun diliyorum. Kaybettiğimiz milli servetimizdir" diye konuştu.







kaynak:milliyet