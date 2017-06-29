Gchat Devri Kapandı
Evernote, Hangi Mobil Platformlardan Çekiliyor?
Samsung Galaxy Stellar 2 Sızdırıldı
Yeni Nokia 3310 Dayanıklılık Testinde
Apple Giyilebilir Teknoloji Pazarının Hakimi
Oneplus 5 Performansıyla Htc U11 Ve Galaxy S8'i Devirdi
Yeni Oppo A77 Sertifika Alırken Görüldü
Kılıçdaroğlu: Terörü Bitirmek İçin Ne İstiyorsunuz
Ford, Kuzey Amerika'da 400 Bin Aracını Geri Çağırıyor
Hadise'yi Yasa Boğan Haber
Uyku Apnesine Aparatlı Çözüm
Türkiye'nin En Büyük Kulübündeyim
Emekliye Önce Maaş Sonra Çifte Zam
Türk Bayraklı Tişörtlerle Tünel Kazıyorlar!
'başçalan' Ve 'haramzade' Hesapları Deşifre Oldu!
Abd'den Vize Yasağına Yeni Düzenleme
Deaş'a Ait Köyde Patlama! En Az 15 Ölü
Hakkari'de Terör Operasyonu
Gamze Acılarına Daha Fazla Dayanamadı
İnternetten Tanıştığı Kadının Yanına Gitmek İçin Terör Estirdi!

türkiye'nin en büyük kulübündeyim

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNDEYİM

Fenerbahçe'ye gelebilmek için 6 ay futboldan uzak kalan Mehmet Ekici, dün üç yıllık sözleşmeye imza attı.

Tarih : 29 Haziran 2017, 09:22
Puan Ver : Türkiye'nin En Büyük Kulübündeyim(10/10)11


Fenerbahçe'ye gelebilmek için 6 ay futboldan uzak kalan Mehmet Ekici, dün üç yıllık sözleşmeye imza attı. Başkan Yıldırım basına, "Hiçbir tarafı rencide edecek soru sormayın" ricasında bulundu, geçmişe takılı kalmak istemediğini belirten Ekici ise "Güveni, sevgiyi ve saygıyı gördüğüm için ben de sözümün arkasında durabildim" deyip, ekledi: Kadıköy'e karşı olmak zordu. Artık Kadıköy'le aynı tarafta olduğum için şanslıyım

Fenerbahçe'de imza şov Mehmet Ekici ile başladı. Geçen sezonun devre arasında anlaşılan ancak Trabzonspor satmadığı için gelişi 6 ay rötarlı olan gurbetçi futbolcu, dün 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Bir hayli heyecanlı olan Mehmet Ekici, konuşmakta zorlanırken Başkan Aziz Yıldırım bir ara omzuna elini koyarak sakinleştirmeye çalıştı. İşte, "Artık önüme bakmak istiyorum" diyen 27 yaşındaki orta sahanın söyledikleri:



BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN FUTBOL

Burada olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Aklınızda çok soru işareti vardır, ancak sizi kırmak zorundayım. Benim için önemli olan futbol, bundan sonrasında önüme bakmak istiyorum. Zor süreçte hep yanımda olan Başkan ve yöneticilerime teşekkür ederim. Bana gösterilen sevgi ve güvenin karşılığını vermek istiyorum. Fenerbahçe kulübü bana güvendi ve ben de 6 aylık zor süreci bu güven sayesinde atlattım. Bu kulübün büyüklüğünü ve değerini hissettim. Çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki, Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim.



 



kaynak:Sabah








Etiketler: Türkiye  Nin  En  Büyük  Kulübündeyim    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER