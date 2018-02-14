Malezya'nın varlık fonu Khazanah Nasional Bhd, Türkiye'deki sağlık sigortası birimini satmak için Barclays Plc'yi yetkilendirdi. Konuya yakın iki kişinin verdiği bilgiye göre Kuala Lumpur merkezli varlık fonunun iştiraki olan Avicennia Capital Sdn Bhd, Malezya'daki operasyonlarına odaklanmak için Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş.'yi (Acıbadem Sigorta) satmak istiyor. Kaynaklar, Avicennia'nın bu ay sonunda potansiyel yatırımcıları davet etmeye başlayacağını ve satıştan 300 milyon dolara kadar gelir elde etmeyi beklediğini söyledi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İKİNCİ SİGORTA ŞİRKETİ

Türkiye'de sigorta sektörü son on yılda aralarında Aviva Plc, Allianz SE, Cigna Corp., Achmea BV ve Sompo Holdings Inc.'in de bulunduğu çok sayıda yabancı yatırımcıyı çekti. Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre Acıbadem Sigorta, 901 milyon lira (236 milyon dolar) ile 2017'de Allianz'ın ardından Türkiye'nin en büyük ikinci sağlık sigortası primini üreten sigorta şirketi olurken; pazar payının da yüzde 18'ine sahip oldu. Türkiye genelinde sağlık sigorta primleri geçen yıl yüzde 19 büyüyerek 5 milyar liraya yükselmişti.

Khanazah, Acıbadem ve Barclays konu hakkında yorum yapmadı.

252 MİLYON DOLARA SATILMIŞTI

Avicennia Capital Acıbadem Sigorta'nın yüzde 90'ını 252 milyon dolara 2013 yılında Mehmet Ali Aydınlar ve Abraaj Capital Ltd'den; kalan hisseleri de şirketin borsa kotundan çıkmasının ardından almıştı. 2012'de Khazanah'ın birimi IHH Healthcare Bhd., yine Mehmet Ali Aydınlar tarafından kurulmuş olan Acıbadem Sağlık Yatırımları Holding A.Ş.'nin tamamını 1,68 milyar dolar olarak değerlemiş ve yüzde 75 oranında hissesini satın almıştı. (Bloomberg)

Kaynak: haberinburada