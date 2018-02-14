Rtük Uyardı, Hadise Kapandı!
Avrupa'dan İhanet Şovuna Yasak! Hainlerin Güvendiği Dağlara Kar Yağdı
Milyonlarca Vatandaşın Merakla Beklediği Soy Ağacı Sayfası Açıldı
Abd'de Liseye Saldırı! İşte İlk Görüntüler
Abd'de Liseye Silahlı Saldırı! Çatışma Çıktı, Yaralılar Var
Şansölye'ye Zeytin Dalı: Yeni Bir Sayfa Açalım
'oğlum Bak Git' Videosundaki Genç Görenleri Şaşırttı
Dev Mücadelede Kazanan Anadolu Efes Oldu
İstanbul'un Ortasında Gizemli Şeyhülislam Mezarı! Üstüne Bina Yaptılar
İsrail'den Şaşırtan Sözde Ermeni Soykırımı Kararı!
Kocası İstedi, O Yaptırdı! Estetik Ameliyatlara 5 Milyon Sterlin Harcadı, Kediye Benzedi
Ülke Yasa Boğuldu! Ünlü Prens Hayatını Kaybetti
Gökyüzünde İstanbullulara Çifte Sürpriz
Vampir Kadın Ayda 2 Litre Kan Emiyor
Ünlü Müzik Grubunun 3 Üyesi Terör Listesine Girdi!
Ak Parti'li Vekilden Bomba Kılıçdaroğlu İddiası: Uzun Sürmeyecek!
Brüksel'de Üst Düzey Askeri Görüşme: Masada Afrin Var!
Pkk'ya Katılan İngiliz Terörist, Hakim Karşısına Çıktı!
Abd Ulusal Güvenlik Ajansı'nın Girişinde Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
Abd Büyükelçiliğinin Olduğu Caddenin İsmi Değiştirildi!

Türkiye'nin en büyük ikinci sigorta şirketi satılıyor

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İKİNCİ SİGORTA ŞİRKETİ SATILIYOR

Malezya'nın varlık fonu Khazanah, Türkiye'deki sağlık sigortası birimi Acıbadem Sigorta'yı satıyor.

Tarih : 14 Şubat 2018, 19:00
Puan Ver : Türkiye'nin En Büyük İkinci Sigorta Şirketi Satılıyor(5/10)1

Malezya'nın varlık fonu Khazanah Nasional Bhd, Türkiye'deki sağlık sigortası birimini satmak için Barclays Plc'yi yetkilendirdi. Konuya yakın iki kişinin verdiği bilgiye göre Kuala Lumpur merkezli varlık fonunun iştiraki olan Avicennia Capital Sdn Bhd, Malezya'daki operasyonlarına odaklanmak için Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş.'yi (Acıbadem Sigorta) satmak istiyor. Kaynaklar, Avicennia'nın bu ay sonunda potansiyel yatırımcıları davet etmeye başlayacağını ve satıştan 300 milyon dolara kadar gelir elde etmeyi beklediğini söyledi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İKİNCİ SİGORTA ŞİRKETİ

Türkiye'de sigorta sektörü son on yılda aralarında Aviva Plc, Allianz SE, Cigna Corp., Achmea BV ve Sompo Holdings Inc.'in de bulunduğu çok sayıda yabancı yatırımcıyı çekti. Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre Acıbadem Sigorta, 901 milyon lira (236 milyon dolar) ile 2017'de Allianz'ın ardından Türkiye'nin en büyük ikinci sağlık sigortası primini üreten sigorta şirketi olurken; pazar payının da yüzde 18'ine sahip oldu. Türkiye genelinde sağlık sigorta primleri geçen yıl yüzde 19 büyüyerek 5 milyar liraya yükselmişti.

Khanazah, Acıbadem ve Barclays konu hakkında yorum yapmadı.

252 MİLYON DOLARA SATILMIŞTI

Avicennia Capital Acıbadem Sigorta'nın yüzde 90'ını 252 milyon dolara 2013 yılında Mehmet Ali Aydınlar ve Abraaj Capital Ltd'den; kalan hisseleri de şirketin borsa kotundan çıkmasının ardından almıştı. 2012'de Khazanah'ın birimi IHH Healthcare Bhd., yine Mehmet Ali Aydınlar tarafından kurulmuş olan Acıbadem Sağlık Yatırımları Holding A.Ş.'nin tamamını 1,68 milyar dolar olarak değerlemiş ve yüzde 75 oranında hissesini satın almıştı. (Bloomberg)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türkiye  Nin  En  Büyük  İkinci  Sigorta  Şirketi  Satılıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER