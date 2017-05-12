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türkiye'nin en büyük fuhuş operasyonu: 29 eskort sitesi...

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK FUHUŞ OPERASYONU: 29 ESKORT SİTESİ...

Samsun merkezli Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 13 ili kapsayan bin 781 polisin katılımıyla 731 şüpheliye gözaltı kararı verilen Türkiye'nin en büyük fuhuş operasyonunda 29 eskort internet sitesi yöneticisi ile çok sayıda eskort kızlar gözaltına alındı.

Tarih : 12 Mayıs 2017, 11:39
Puan Ver : Türkiye'nin En Büyük Fuhuş Operasyonu: 29 Eskort Sitesi...(9/10)9


Samsun merkezli Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 13 ili kapsayan bin 781 polisin katılımıyla 731 şüpheliye gözaltı kararı verilen Türkiye'nin en büyük fuhuş operasyonunda 29 eskort internet sitesi yöneticisi ile çok sayıda eskort kızlar gözaltına alındı.



Samsun merkezli Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 13 ili kapsayan bin 781 polisin katılımıyla 731 şüpheliye gözaltı kararı verilen Türkiye'nin en büyük fuhuş operasyonunda 29 eskort internet sitesi yöneticisi ile çok sayıda eskort kızlar gözaltına alındı.



Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığının koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir yıl süren teknik ve fiziki çalışma sonucu Samsun merkezli Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Muğla, Hatay, Mersin ve Adana illerini kapsayan Türkiye'nin en büyük fuhuş operasyonu başlatıldı. "Son Kapı 1" adı verilen operasyon eş zamanlı olarak sabah saat 06.00'da başladı. Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'un yönettiği operasyona bin 781 polis katıldı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 731 sanığa yönelik gözaltı kararı verilen operasyonda internet üzerinde eskort kız ilanı veren 30 internet sitesi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu eskort kızlar, bu kızları pazarlayanlar ve ilan verenlerin gözaltına alınmaya başlandı. Operasyonda internette ilan veren 29 eskort sitesi yöneticisi ile birlikte fuhuş yapan çok sayıda eskort kız gözaltına alındı.

 



 



kaynak:haberler








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