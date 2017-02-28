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Türkiye'nin En Büyük Duruşma Salonundaki Dava Başlıyor
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türkiye'nin en büyük duruşma salonundaki dava başlıyor

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DURUŞMA SALONUNDAKİ DAVA BAŞLIYOR

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 330 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün başlıyor.

Tarih : 28 Şubat 2017, 12:02
Puan Ver : Türkiye'nin En Büyük Duruşma Salonundaki Dava Başlıyor(5/10)2


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 330 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün başlıyor.



Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü duruşma salonunda görülecek davada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve emekli Korgeneral Mehmet Şanver, müşteki olarak yer alıyor.



Eski Topçu ve Füze Okul Komutanı Tümgeneral Osman Ünlü, eski 58. Topçu Tugayı Komutanı Tuğgeneral Murat Aygün'ün de aralarında bulunduğu 330 sanık hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor.



 



kaynak:haberler








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