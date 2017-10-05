Artvin'de, 22 Metre Yüksekliği ile Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe turizme açıldı.

Atatepe'nin Artvin'e turizm anlamında çok büyük bir değer katacağını dile getiren Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Katarlılar'ın Artvin'e gelerek yatırım yapmak istemesine karşı olanlara da sitem etti. Kocatepe "Yıllardır Artvin'in turizminde bir çivi çakmayanlar şimdi kıskançlık içerisinde 'Bunlar gelmesin' diyor. O zaman siz gelin, yatırım yapın" ifadelerini kullandı.

Artvin'de Sıtkı Kahvecioğlu Vakfı tarafından yaptırılan ve 19 Mayıs 2012'de törenle açılışı yapılan, sonrasında ise yaşanan yasal sıkıntılar nedeniyle 5 yıldır kullanılmayan 22 metre yüksekliği ve 50 ton ağırlığıyla Türkiye'nin en büyük Atatürk Anıtı'nın bulunduğu Atatepe ziyaret etmek isteyenler için turizme açıldı."MUHTEŞEM BİR SEYİR TERASI"

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Büyük Taarruz Zaferi öncesinde Afyon Kocatepe'deki duruşunun işlendiği, 40 ton çelik ve 10 ton bakır kullanılarak yapılan heykelin bulunduğu alan şehrin seyir terası olma niteliği taşıması nedeniyle yerli turistlerin Artvin'deki uğrak yerleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 4 dönümlük arazide inşa edilen alanda Atatürk Heykeli'nin yanı sıra içerisinde Artvin Belediyesi'ne ait restoran, kafeterya, mescit ve tuvaletlerin bulunduğu sosyal tesis ile yapımı devam eden ve henüz yüzde 70'i tamamlanan atıcılık poligonu bulunuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Atatepe'nin turizm kenti olmayı hedefleyen Artvin için çok önemli bir yer olduğunu söyledi. Başkan Kocatepe "Bu tesisi vatandaşlarımızın şehrimize gelen yerli ve yabancı turistlerin hizmete sunduk. Buraya gelen hemşehrilerimize şehrimizin güzelliğini yaşatıyoruz. Turizm kenti olan Artvin'de bu tür destinasyon merkezlerine ihtiyaç var. Atatepe Artvin'deki en önemli 5-6 turizm noktasından bir tanesi. Üç vadiye hakim bir tepe. Muhteşem bir seyir terası" dedi.

"5 YILDIR ATIL DURUMDAYDI"

Atatepe projesini hayata geçiren vakıfla proje sahibi Artvin Gençlik Spor İl Müdürlüğü arasında yaşanan hukuksal sorunlar nedeniyle alanın yaklaşık 5 yıldır atıl durumda olduğunu belirten Kocatepe, yasal süreç sonrası alanı ilgili kurumdan kiralayıp eksiklikleri gidererek vatandaşların hizmetine sunduklarını kaydetti.

Şehir merkezinden Atatepe'ye teleferik projelerinin olduğunu belirten Kocatepe, teleferik projesiyle bölgeye daha çok turist çekeceklerini, dünyanın en büyük Atatürk heykelinin burada olmasının turist çekme noktasında en önemli etken olduğunu vurguladı. Başkan Kocatepe "Biz değerlerimize sözde değil özde sahip çıkıyoruz. Şehrimizde böyle bir turizm değeri varsa bunu insanlığın hizmetine sunmak bizim görevimiz. Alana ulaşımımızı sağlayan yolu genişletip asfaltladık. Işıklandırmasını yaptık. Işıklandırma sayesinde gece harika bir görüntü ortaya çıkıyor. Artvin'de nefes alınacak bir yer meydana getirdik. Kafkasör, cam seyir terasımız, kayak merkezimiz, kent parkımız, marinamız ve daha birçoğu. Artvin gezip görülecek çok güzel yerlere sahip bunlardan bir tanesi de Atatepe. Atatepe'ye 5,5 kilometrelik bir yürüyüşü yolu da yapacağız" diye konuştu.

"YA İMAM OLUN YA İMAM BULUN"

Artvin'de doğayı bozmadan sürdürülebilir bir turizm anlayışıyla şehrin turizmden hak ettiği payı alması için gayret ettiklerini söyleyen Kocatepe, Katarlı yatırımcılar başta olmak üzere yerli ve yabancı yatırımcılarında turizm yatırımı için Artvin'e gelmeye başladığını kaydetti. Kocatepe, taşkın kalabalıklar yerine seçkin turist ağırlama anlayışını benimsediklerini dile getirerek "Katarlılar geldi, biz şehrimizdeki turizmin alt yapısını, geleceğini, mevcut durumunu anlattık, adamlar yatırım yapmak istiyor. Tabi ki bu yatırımlar bizim kontrolümüzde olacak. Yıllardır Artvin'in turizminde bir çivi çakmayanlar şimdi kıskançlık içerisinde 'Bunlar gelmesin' diyor. Kardeşim siz gelin. Belediye olarak her türlü desteğe hazırız. 'Ya imam olun ya imam bulun'. Hemşehrilerimize yatırımın tam zamanı diyoruz. 3 sene 5 sene sonra burada yer bulamazsınız diyoruz. Ama söylediğimiz gibi Kafkasör'deki yapılar ağaç boyunu geçmeyecek" şeklinde konuştu.BİRÇOK FAALİYETE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Atatepe'nin kültürel ve sportif faaliyetler için de elverişli koşullara sahip olduğunu belirten Kocatepe, alanda açık hava konserlerinin yanı sıra değişik branşlarda Türkiye ve Avrupa Şampiyonları'nın da yapılabileceğini söyledi. Kocatepe "Daha önce Dağ Koşusu Türkiye şampiyonası Atatepe'de yaptık. Ben Bocce, federasyonuyla bir görüşme yaptım. Bocce Türkiye Şampiyonası'nı da buraya almak istiyoruz. Atış poligonunun tamamlanmasının ardından Atıcılık Avrupa Şampiyonası'nı burada yapıp bu güzel doğayı dünyaya izletmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada