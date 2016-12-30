

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki tersanede inşa edilen Türkiye'nin en büyük feribotunun, 15 Ocak'ta Van Gölü'nde seferlerine başlaması planlanıyor.



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, Nursoy Tersanesi'nde 2010'da yapımına başlanan 135 metre uzunluğunda, 3 bin ton ağırlığında ve 3 bin 500 ton yük taşıma kapasitesine sahip feribot, Tatvan-Van arasını 3 ila 3,5 saatte kat edecek.