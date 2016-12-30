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Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 2010 yılında yapımına başlanan, 250 yolcu kapasiteli, 10 yataklı ve 135 metre uzunluğundaki, Türkiye'nin en büyük feribotunun 15 Ocak'ta seferlerine başlaması bekleniyor

Tarih : 30 Aralık 2016, 10:54
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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki tersanede inşa edilen Türkiye'nin en büyük feribotunun, 15 Ocak'ta Van Gölü'nde seferlerine başlaması planlanıyor.




Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, Nursoy Tersanesi'nde 2010'da yapımına başlanan 135 metre uzunluğunda, 3 bin ton ağırlığında ve 3 bin 500 ton yük taşıma kapasitesine sahip feribot, Tatvan-Van arasını 3 ila 3,5 saatte kat edecek.




İran ile ticaretin gelişmesine ve Van Gölü'nde turizmin canlanmasına katkı sunacak feribotta, restoran, kafeterya ve hasta yolcular için 10 yataklı oda bulunuyor.




Sefere hazır hale getirilen ve manevra kabiliyeti çok yüksek olan feribot, Tatvan Feribot İşletme Müdürlüğündeki mevcut feribotlardan daha tasarruflu, hızlı ve daha fazla yük taşıma kapasitesine sahip.



 



kaynak:habertürk










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