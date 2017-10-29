TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA DEAŞ OPERASYONU! ÜST DÜZEY SORUMLULAR SIRITARAK GİTTİ
İstanbul'daki DEAŞ operasyonlarının ardından Bursa'da 39 kişi, Erzurum'da da 22 kişi gözaltına alındı. Erzurum'da üst düzey örgüt üyelerinin gözaltına alındığı operasyonda bir zanlının sırıttığı görüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün dün gerçekleştirdiği operasyonda 2 DEAŞ hücresi çökertilmiş ve bir bombalı araç ve AVM otoparkında bombalı bir motosikletin de ele geçirilmişti. Bugün de farklı illerde operasyon için düğmeye basıldı.
ERZURUM'DA ÜST DÜZEY SORUMLULAR YAKALANDI
Erzurum'da terör örgütü DEAŞ'ın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında örgütün üst düzey sorumlularının da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri belirlenen 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda DEAŞ'ın kent yapılanması içinde bulundukları belirlenen 22 zanlıyı gözaltına aldı.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ile 86 mermi, "pala" olarak tabir edilen bıçak, dijital veriler ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.
İZMİR'DE 24 SAATTE İKİNCİ DEAŞ OPERASYONU
İzmir'de 24 saat içinde 2. DEAŞ operasyonu yapıldı. Yakalanan teröristlerin İstanbul'da yakalanan ve çeşitli yerlerde bombalı eylem yapmayı planlayan gruplara patlayıcı sağlayan teröristle bağlantılı oldukları tespit edildi.
Dün sabah İzmir'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Dün gerçekleştirilen ve 5 şüphelinin yakalandığı operasyonundan sonra bu sabah İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 10 şüpheli şahsın yakalanması için yapılan eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamını yakaladı.
Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman dijital materyal ele geçirildiği öğrenildi. Operasyonda yakalanan şüphelilerin 2 tanesinin kadın 8 tanesinin erkek olduğu birinin Suriye uyruklu olduğu kaydedildi. Operasyonun il merkezinde ve Menemen ilçelerinde kapsadığı belirtildi. İzmir TEM'e götürülen şüphelilerin, İstanbul'da yapılan operasyonda yakalanan teröristlere de patlayıcıları temin eden, Türkiye'ye patlayıcı madde nakli yapan şahıslar ile irtibatlı oldukları öğrenildi.
BURSA'DA 39 GÖZALTI
Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8i yaşı küçük Suriye ve Azerbaycan uyruklu 39 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak operasyon düzenledi. Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik, İnegöl, Orhangazi veÿGürsu ilçelerinde 15 ayrı adrese Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de destek verdiği eş zamanlı baskınlarda 8 i yaşı küçük 28 Suriye uyruklu, 2 Azerbaycan uyruklu şahıs ile birlikte toplam 39 kişi gözaltına alındı.ÿPolis ekiplerinin evlerde yaptıkları aramalarda örgüte ait çok sayıda dijital ve örgütsel materyale el konuldu. Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerinÿsorguları Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
- New York'taki Patlama Anı Kamerada!
- Yıldırım: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Aramaya Cesaret Edemedi
- Tartıştığı Karısını Başına 4 El Ateş Ederek Öldürdü, Çocukları Ağabeyine Bırakıp Polisi Bekledi
- Kılıçdaroğlu: Haram Lokma Yiyen Belediye Başkanını Yaşatmam!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar