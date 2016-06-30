

Hazine Müsteşarlığı, mart sonu itibarıyla brüt ve net dış borç stoku ile Hazine garantili dış borç stoku verilerini açıkladı.







Bu dönemde Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 411,5 milyar dolar oldu, stokun milli gelire oranı yüzde 58,1 olarak hesaplandı.







Türkiye'nin net dış borç stoku da aynı dönemde 257,2 milyar dolar olarak gerçekleşti, stokun milli gelire oranı yüzde 36,3 olarak kaydedildi.







Öte yandan, söz konusu dönemde Hazine garantili dış borç stoku da 11,7 milyar dolar oldu.







STOKUN MİLLİ GELİRE ORANI







Kamu net borç stoku, bu dönemde 162,9 milyar lira olarak gerçekleşirken, stokun milli gelire oranı yüzde 8,1 olarak hesaplandı.







AB tanımlı genel yönetim borç stoku 649,8 milyar lira, milli gelire oranı ise yüzde 32,3 olarak belirlendi.