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türkiye'nin dış borcu belli oldu

TÜRKİYE'NİN DIŞ BORCU BELLİ OLDU

Hazine Müsteşarlığı, Türkiye'nin dış borcunu açıkladı.

Tarih : 30 Haziran 2016, 15:45
Puan Ver : Türkiye'nin Dış Borcu Belli Oldu(8/10)10


Hazine Müsteşarlığı, mart sonu itibarıyla brüt ve net dış borç stoku ile Hazine garantili dış borç stoku verilerini açıkladı.



Bu dönemde Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 411,5 milyar dolar oldu, stokun milli gelire oranı yüzde 58,1 olarak hesaplandı.



Türkiye'nin net dış borç stoku da aynı dönemde 257,2 milyar dolar olarak gerçekleşti, stokun milli gelire oranı yüzde 36,3 olarak kaydedildi.



Öte yandan, söz konusu dönemde Hazine garantili dış borç stoku da 11,7 milyar dolar oldu.



STOKUN MİLLİ GELİRE ORANI



Kamu net borç stoku, bu dönemde 162,9 milyar lira olarak gerçekleşirken, stokun milli gelire oranı yüzde 8,1 olarak hesaplandı.



AB tanımlı genel yönetim borç stoku 649,8 milyar lira, milli gelire oranı ise yüzde 32,3 olarak belirlendi.








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