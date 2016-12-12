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TÜRKİYE'NİN CİĞERİNİ YAKTILAR! 44 ŞEHİT, 78 MİLYON YARALI


TÜRKİYE'NİN CİĞERİNİ YAKTILAR! 44 ŞEHİT, 78 MİLYON YARALI
Tarih : 12 Aralık 2016, 14:47
Puan Ver : Türkiye'nin Ciğerini Yaktılar! 44 Şehit, 78 Milyon Yaralı(8/10)6


 Türkiye, İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen hain saldırının yasını tutarken ülkenin dört bir yanından şehitlerini uğurluyor. Polis memuru 23 yaşındaki Hakan Tanrıkulu'nu Sinop'un Durağan İlçesi'nde 10 bin kişi uğurlarken, Kayseri şehit



KAYSERİ ŞEHİTLERİ YAN YANA UĞURLANDI



İstanbul'daki hain saldırıda şehit düşen polis memurları Yasin İke ve Osman Börklüoğlu için Kayseri Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törende gözyaşları sel oldu aktı. Beşiktaş'taki hain saldırıda şehit olan polis memurları Yasin İke ve Osman Börklüoğlu'nun naaşları Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada düzenlenen törene, Törene Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, protokol üyeleri ve şehitlerin yakınları katıldı. Törende şehit yakınları gözyaşlarına boğulurken, Şehit Osman Börklüoğlu'nun eşi Özge Börklüoğlu'nu yakınları teselli etti. Anne Yeter Börklüoğlu ise 'Ciğerim, Osman'ım' diyerek gözyaşı döktü.



 



kaynak:haberler








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