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türkiye'nin büyümesi durdurulamıyor

TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİ DURDURULAMIYOR

Türkiye ilk çeyrekte yüzde 4.8 ile dünyanın en hızlı büyüyen beşinci ülkesi oldu. Kesintisiz büyüme süreci 26 çeyreğe ulaştı

Tarih : 11 Haziran 2016, 10:48
Puan Ver : Türkiye'nin Büyümesi Durdurulamıyor(8/10)9


Jepolitik riskler, iki seçim ve küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklere rağmen, geçen yılın tamamında yüzde 4 ile G20'nin en hızlı büyüyen dördüncü ülkesi olan Türkiye, güçlü performansını bu yıl da sürdürüyor. Küresel krizden bu yana 6.9 milyon kişiye son bir yılda ise 880 bin kişiye istihdam sağlayan Türkiye ekonomisi, kesintisiz büyüme sürecini 26 çeyreğe taşıdı.



HARCAMALAR YÜK SELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre ekonomi ilk çeyrekte yüzde 4.8 ile, 4.5 olan beklentilerin üstünde büyüdü. Türkiye aynı zamanda ilk çeyrekte dünyanın en fazla büyüyen beşinci ülkesi oldu. Kasım ayında yapılan seçimlerin ardından tek parti iktidarının tekrar sağlanması ve ülkeyi bir üst lige taşıyacak olan başkanlık sisteminin önününün açılması ile birlikte güveni artan tüketicinin harcamalarının da yükselmesi büyemiyi hızlandırdı. Bu yılın ilk çeyreğinde büyümenin lokomotifliğini devlet ve vatandaşın harcamaları üstlenirken, sanayi sektöründe de kıpırdanma yaşandığı gözlendi. Geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 10.9 artan devletin tüketim harcamaları büyümeye 1.16 puan katkı sağlarken, yüzde 6.9 artan vatandaş tüketimi ise büyümeye 4.78 puan katkı yaptı. Devletin tüketiminde maaş ve ücretlerdeki artış yüzde 4 olurken, mal ve hizmet alımları ise yüzde 17.1 arttı. Asgari ücretteki artış vatandaşın tüketimini de hızlandırdı. Özellikle ulaştırma ve haberleşme ile sağlıktaki harcamasındaki artış dikkat çekti.








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