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türkiye'nin aradığı pkk'lı o ülkede yakalanınca...

TÜRKİYE'NİN ARADIĞI PKK'LI O ÜLKEDE YAKALANINCA...

1988'de Güneydoğu'da iki ilkokulun yakılması ve cinayet suçundan hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan PKK'lı Celal Kıldağ, Cayman Adaları'na giden yolcu gemisinden inince gözaltına alındı. Ancak Almanya vatandaşı olduğu anlaşıldı. Cayman yönetimi ne yapacağını şaşırdı.

Tarih : 06 Nisan 2017, 09:07
Puan Ver : Türkiye'nin Aradığı Pkk'lı O Ülkede Yakalanınca...(8/10)8


Uluslararası deniz seferleri yapan MSC Opera gemisi, Karayipler'de 3 adadan oluşan İngiltere'ye bağlı minik ülke Cayman Adaları'na yanaştığında rutin kontrollerde Türkiye tarafından hakkında Kırmızı Bülten ve Interpol yakalama kararı çıkarılan bir yolcunun da gemide seyahat ettiği belirlendi.



Alman eşi ile birlikte adaya turist olarak gelen Celal Kıldağ, Almanya pasaportuna sahipti. Ancak hakkında terörist olduğu iddiasıyla yakalama talebi bulunuyordu. Cayman polisi, Interpol talebi doğrultusunda PKK'lı olduğu belirtilen 58 yaşındaki Tunceli doğumlu adamı gözaltına aldı. Ancak Almanya Vatandaşı PKK'lı, ‘Beni Türkiye'ye iade edemezsiniz' diyerek 264 kilometrekarelik ada ülkesinde mücadele başlattı.



Sadece 58 bin kişinin yaşadığı Cayman Adaları uzun yıllardır ilk kez terör suçlamasıyla aranan bir kişinin iade süreciyle karşı karşıya kaldı, İngiltere'den yardım talebinde bulundu. Celal Kıldağ'ın yakalanması Cayman Compass isimli ada gazetesinde de manşet oldu.



 



kaynak:milliyet








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