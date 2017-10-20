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Türkiye'nin Aday Olduğu EURO 2024 İçin Statlar Belli Oldu

TÜRKİYE'NİN ADAY OLDUĞU EURO 2024 İÇİN STATLAR BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri için belirlediği 10 stadyumu resmi sitesinden duyurdu.

Tarih : 20 Ekim 2017, 17:10
Puan Ver : Türkiye'nin Aday Olduğu Euro 2024 İçin Statlar Belli Oldu(7/10)3

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri adaylık dosyasında yer alan 9 şehirdeki 10 stadyumu açıkladı.

TFF'nin resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

2'Sİ İSTANBUL, GERİSİ ANADOLU'DAN

"Türkiye'nin ev sahipliğine aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri adaylık dosyasında yer alacak şehir ve stadyumlarla ilgili karar verildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 17 Ekim 2017 tarihli toplantısında alınan kararla belirlediği şehir ve stadyumlar şöyle:

İstanbul (Atatürk Olimpiyat Stadyumu ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu), Bursa (Büyükşehir Belediye Stadyumu), Antalya (Antalya Stadyumu), Eskişehir (Eskişehir Yeni Stadyum), Gaziantep (Gaziantep Stadyumu), Kayseri (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu), Trabzon (Şenol Güneş Spor Kompleksi), Kocaeli (Yeni Stadyum), Ankara (Yeni Stadyum).

TFF DOSYAYI 27 NİSAN 2018'DE TESLİM EDECEK

TFF, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık dosyasını 27 Nisan 2018'de UEFA'ya teslim edecek. UEFA Yönetim Kurulu ise EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülkeyi Eylül 2018'de yapacağı toplantıda açıklayacak."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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