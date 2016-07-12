

Türkiye'nin 2015 yılında ortaya koyduğu ve gerçekleştirilen 4.5G ihalesi ile önü açılan 5G vizyonu, Avrupa'nın da ana gündem maddelerinden birisi haline geliyor. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın “5G'ye geçmeliyiz” ifadesinin ardından geçtiğimiz günlerde Avrupa'da da 2020 yılına gelindiğinde Avrupa Birliğine üye her ülkede en az bir şehirde 5G altyapısı kurulmasına ilişkin bir aksiyon planı açıklandı. 5G standartlarını belirleme süreçlerinde Turkcell'in de Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer aldığı GSMA ise süreçte kritik rol alacak.



Terzioğlu: “5G ile teknolojiyi tüketen değil üreten ülke olacağız”



Turkcell'in, dünyada 5G teknolojilerinin geliştirilmesinde söz sahibi olacak şirketler arasında yer alması için çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini, dünyada ise 5G'nin öneminin yavaş yavaş anlaşılmaya başlandığını söyleyen Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu; “Dünyada 5G vizyonunu ilk defa ortaya koymuş ülkelerin başında geliyoruz. 5G teknolojilerini geliştirebilmek için yaptığımız önemli AR-GE işbirlikleri ile de bizi 5G'de söz sahibi yapacak çok önemli bilgi birikimi kazanıyoruz. Bugün Huawei'in en güncel LTE yazılımlarını dünyada ilk olarak Turkcell şebekesinde kullanıyoruz. Diğer yandan Aselsan ile yüksek frekanslarda hızlı veri transferini gerçekleştirecek teknolojileri test ediyoruz. Yine Ericsson ile oluşturduğumuz ortak ekip milyarlarca cihazın birbirine bağlı olacağı yeni bir dünyanın temellerini atacak teknolojileri hayata geçirmeye çalışıyor. Turkcell'in İstanbul'da kurduğu şebeke bugün dünyada teknolojinin geldiği en uç noktada, en hızlı mobil şebekedir. Bu hepimiz için çok önemli fırsatlar sunuyor” diyerek şöyle devam etti:



“Biz bu sürecin Türkiye için tarihi bir fırsat olduğuna ve kamu-özel sektör işbirliği ile 2020 yılında kullanılmaya başlanması planlanan 5G'de öncü olabileceğimize inanıyoruz. Tüm çabalarımız teknolojide karşımıza 25 yılda bir çıkacak bu fırsatı değerlendirebilmek ve teknoloji tüketen değil üreten ülke konumuna gelebilmek.”



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