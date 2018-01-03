TÜRKİYE'NİN 2017 İHRACATI 157 MİLYAR DOLARI AŞTI
Türkiye İhracatçılar Meclisinin rakamlarına göre, 2017 ihracatı yüzde 10,22 artışla 157,1 milyar dolar oldu. Türkiye böylece ihracatta Cumhuriyet tarihinin en yüksek 2. seviyesine ulaştı.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, aralık ayı ve 2017 yılı ihracat rakamlarını basın toplantısında açıkladı. Bakan Zeybekci, Türkiye'nin ihracatının, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 10,22 artışla 157,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.
"2013'TEN BERİ İLK KEZ ARTIŞ GÖSTERDİ"
Bakan Zeybekci, "2017'de ihracatımız miktar olarak yüzde 9, birim değer olarak yüzde 1,5 artış gösterdi. 2013'ten bu yana ihracatımızın birim değeri ilk defa artış gösterdi. 2014 yılına ait 'Cumhuriyet tarihi ihracat rekoru' olan 157,6 milyar doları bir kez daha kırmaya yakınız. İnşallah birkaç hafta içinde, 2018'in ocak ayının sonunda 157,6'lık tarihi rekorumuzu da geride bırakacağız. 2018 yılında inşallah her ay ihracat rakamını açıkladığımızda tarihi rekor olacak. Çünkü hedefimiz 170 milyara doğru hızla devam edeceğiz." diye konuştu.
CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK 2. SEVİYESİ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da dün resmi olmayan geçici dış ticaret verilerini açıklamış ve ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 10,22 artarak 142 milyar 532 milyon dolardan 157 milyar 94 milyon dolara çıktığını duyurmuştu.
Türkiye böylece ihracatta Cumhuriyet tarihinin en yüksek 2. seviyesine ulaştı.
Kaynak: haberinburada
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