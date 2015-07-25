

Ekonomi bakanlığı verilerine göre, 2003'te 343 olan Türk müteahhitlerin yurtdışında üstlendiği proje sayısı 2010'da 624'e çıktı. 2010'da ortalama proje bedeli 38 milyon dolar olurken, bu rakam rakam bu senenin mayıs sonu itibarıyla 109 milyon dolara yükseldi. Türk müteahhitleri 2014 itibarıyla 48 ülkede faaliyet gösterdi.







TÜRKLERİN EN ÇOK İŞ YAPTIĞI ÜLKELER







Söz konusu rakam bu yılın ilk 5 ayı itibarıyla 20 olurken, şirketler en çok (yüzde 49.1) Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde iş yaptı. Bunu yüzde 24.7 ile Ortadoğu, yüzde 17.4 ile Afrika izledi. Avrupa ve Amerika'nın payı ise yüzde 5.8 de kaldı. Türk müteahhitlik şirketlerinin yurtdışında üstlendikleri projelerin bedeli 2015 yılı mayıs sonu itibarıyla bu rakam 310.3 milyar dolara ulaştı. Öte yandan son açıklanan verilere göre, dünyanın en büyük 250 müteahhitlik şirketinden 42'si Türk firması oldu.