

İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı, uluslararası sularda Bolivya bandıralı bir gemide uyuşturucu kaçakçılığı yapılacağı bilgisini almasının ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ile temasa geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığı, bir uçak ve gemi ile 3 Ocak'ta söz konusu geminin yerini tespit ederek takibine başladı.







DIŞİŞLERİ DEVREDE



Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin ilgili maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nın onayı ve Bolivya Hükümeti'nin işbirliğiyle Dışişleri Bakanlığı'na yetkilendirme talebi yapıldıktan sonra, Türk güvenlik güçlerinin gemiye operasyon düzenlemesine izin verildi. Gerekli iznin alınmasının ardından harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Libya Tobruk Limanı kuzeydoğusunda uluslararası sularda Bolivya bandıralı gemiye yönelik operasyon başlattı.







TÜRKİYE'NİN İLK OPERASYONU







Operasyonda, ilk etapta 13 ton toz esrar ele geçirildiği, gemideki incelemelerin ise devam ettiği bildirildi. Yetkililer, Bolivya bandıralı geminin, yasal işlemlerin tamamlanabilmesi için Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Türkiye karasularındaki en yakın noktaya intikal ettirileceğini belirtti.







Bu arada, İçişleri Bakanlığı yetkilileri, söz konusu operasyonun, uluslararası sularda Türkiye tarafından gerçekleştirilen ilk operasyon olduğunu bildirdi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu miktarına da dikkati çeken yetkililer, gemide ilk etapta ele geçirilen 13 ton esrar maddesinin de şimdiye kadar tek seferde elde edilen en büyük miktar olduğunu kaydetti.