O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

TÜRKİYE'DEN ULUSLARARASI SULARDA İLK UYUŞTURUCU OPERASYONU


TÜRKİYE'DEN ULUSLARARASI SULARDA İLK UYUŞTURUCU OPERASYONU
Tarih : 06 Ocak 2016, 11:28
Puan Ver : Türkiye'den Uluslararası Sularda İlk Uyuşturucu Operasyonu(5/10)3


İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı, uluslararası sularda Bolivya bandıralı bir gemide uyuşturucu kaçakçılığı yapılacağı bilgisini almasının ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ile temasa geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığı, bir uçak ve gemi ile 3 Ocak'ta söz konusu geminin yerini tespit ederek takibine başladı.



DIŞİŞLERİ DEVREDE



Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin ilgili maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nın onayı ve Bolivya Hükümeti'nin işbirliğiyle Dışişleri Bakanlığı'na yetkilendirme talebi yapıldıktan sonra, Türk güvenlik güçlerinin gemiye operasyon düzenlemesine izin verildi. Gerekli iznin alınmasının ardından harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Libya Tobruk Limanı kuzeydoğusunda uluslararası sularda Bolivya bandıralı gemiye yönelik operasyon başlattı.



TÜRKİYE'NİN İLK OPERASYONU



Operasyonda, ilk etapta 13 ton toz esrar ele geçirildiği, gemideki incelemelerin ise devam ettiği bildirildi. Yetkililer, Bolivya bandıralı geminin, yasal işlemlerin tamamlanabilmesi için Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Türkiye karasularındaki en yakın noktaya intikal ettirileceğini belirtti.



Bu arada, İçişleri Bakanlığı yetkilileri, söz konusu operasyonun, uluslararası sularda Türkiye tarafından gerçekleştirilen ilk operasyon olduğunu bildirdi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu miktarına da dikkati çeken yetkililer, gemide ilk etapta ele geçirilen 13 ton esrar maddesinin de şimdiye kadar tek seferde elde edilen en büyük miktar olduğunu kaydetti.








Etiketler: Türkiye  Den  Uluslararası  Sularda  İlk  Uyuşturucu  Operasyonu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER