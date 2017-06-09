

TBMM'nin Katar'a asker gönderme kararı almasının ardından Pakistan da Katar'a asker göndermek için harekete geçti. Pakistan Katar'a 20 bin asker gönderme kararı için meclise önerge verdi.







Kararın TBMM'nin Katar'a asker gönderme kararının ardından gelmesi Pakistan ile Türkiye arasındaki ittifakı yeniden gündeme getirdi.







KATAR'DAN “TÜRK ASKERİ” AÇIKLAMASI







Katar Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman el Tani, "Türk askeri bütün bölgenin güvenliğini sağlamak için Katar'a geliyor" demişti.







kaynak:milliyet