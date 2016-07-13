TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ: DERHAL SON VERMELİ
Adalet Bakanı Bozdağ, Avrupa Parlamentosunda terör örgütü üyelerine yönelik fotoğraf sergisi açılmasına ilişkin, "Teröre destek ve prim veren bu çirkin tutumundan dolayı Avrupa Parlamentosunu kınıyorum" dedi.
Adalet Bakanı Bozdağ, Avrupa Parlamentosunda terör örgütü üyelerine yönelik fotoğraf sergisi açılmasına ilişkin, "Teröre destek ve prim veren bu çirkin tutumundan dolayı Avrupa Parlamentosunu kınıyorum" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Her gün Türk vatandaşlarını hedef alan bir terör örgütünün propagandasının yapılması kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı da tepki gösterdi.
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