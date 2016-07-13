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türkiye'den sert tepki: derhal son vermeli

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ: DERHAL SON VERMELİ

Adalet Bakanı Bozdağ, Avrupa Parlamentosunda terör örgütü üyelerine yönelik fotoğraf sergisi açılmasına ilişkin, "Teröre destek ve prim veren bu çirkin tutumundan dolayı Avrupa Parlamentosunu kınıyorum" dedi.

Tarih : 13 Temmuz 2016, 15:51
Puan Ver : Türkiye'den Sert Tepki: Derhal Son Vermeli(8/10)9


Adalet Bakanı Bozdağ, Avrupa Parlamentosunda terör örgütü üyelerine yönelik fotoğraf sergisi açılmasına ilişkin, "Teröre destek ve prim veren bu çirkin tutumundan dolayı Avrupa Parlamentosunu kınıyorum" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın  ise "Her gün Türk vatandaşlarını hedef alan bir terör örgütünün propagandasının yapılması kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı da tepki gösterdi.








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