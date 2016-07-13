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TÜRKİYE'DEN RUSYA'YA HEYET GİDİYOR


TÜRKİYE'DEN RUSYA'YA HEYET GİDİYOR
Tarih : 13 Temmuz 2016, 15:38
Puan Ver : Türkiye'den Rusya'ya Heyet Gidiyor(5/10)7


Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu bilgi verildi: "Rusya Federasyonu makamlarının daveti üzerine, ülkemiz ile Rusya arasında turizm alanındaki işbirliği ve ilişkilerin ele alınması amacıyla Bakanlığımız başkanlığında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yetkililerinin yanısıra sektör temsilcilerinin de yer aldığı bir heyetimiz 14 Temmuz günü Moskova'da Rus muhataplarıyla bir toplantı gerçekleştirecektir.  Toplantıda, Rusya Federasyonu ile ülkemiz arasındaki charter seferlerinin tekrar başlatılması için yapılmakta olan hazırlıklar, turistlerin güvenliği ve buna yönelik alınan tedbirler ile turizm alanındaki ilişkilerin geleceğine ilişkin yeni işbirliği alanlarının belirlenmesi amacıyla  görüş alışverişinde bulunulacaktır."








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