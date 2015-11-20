

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa, Rus hava saldırılarının dün gece Bayırbucak bölgesinde yoğunlaştığını belirterek, "Rus uçakları Türkmendağı'nın semalarından ayrılmadı" dedi.







Mustafa, "Rusya, Suriye'de hava saldırılarına başladığında ilk operasyonu Türkmendağı'na yaptı. Son 1 haftadır zaten bombalıyor. Ancak dün çok aşırı şekilde bombaladı. Rus uçakları Türkmendağı'nın semalarından ayrılmadı" ifadesini kullandı.







Siyasi çözüm konusuna değinen Mustafa, "Halk savaş yorgunu ve çözümden yana. Elbette ki kendi halkını öldüren bir diktatörün çözümde yer almasını istemiyor. Suriye iç savaşı vekaleten bir savaş olduğuna göre, uluslararası güçlerin kozlarını paylaştığı bir savaş olduğuna göre, onların masada anlaşmaya gitmesi demek, çözümün yakın olması demektir" değerlendirmesinde bulundu.