ABD'nin bütçeden terör örgütü PYD/PKK'ya 550 milyon dolarlık pay ayırmasına Türkiye'den ilk tepki geldi. TRT'de katıldığı programda yaşanan gelişmeyi değerlendiren Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, " Bu tutum iki ülke arasındaki ilişkileri neredeyse koparacak seviyeye getirecek bir yaklaşım." dedi.

"DEĞİŞİKLİK YOK"

İşte Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

ABD'nin Türkiye ile hareket etmesi, terör örgütü olarak gördüğümüz PKK/PYD/YPG'ye karşı Türkiye'nin yanında yer alması gerekir. Amerika'nın bu tutumu devam ediyor. Amerika'nın kendi içinde, bu noktada farklı beyanatların ortaya çıktığını görüyoruz. Yıllardan beri yaptıklarının doğru olmadığını söylüyoruz ama bu noktada bir değişiklik yok.

"İLİŞKİLERİ KOPARACAK YAKLAŞIM"

Son günlerde bir diplomasi trafiğinin arttığına şahit oluyoruz. McMaster geldi, Tillerson cuma günü burada olacak. Türkiye açısından durum çok net. ABD, PYD ve PKK ile orada devam ediyor biz de bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz diyoruz. Bu noktadaki tavrımız net. ABD'nin bu tutumunu devam ettirmesi bizim açımızdan zaten tanıdığımız, bildiğimiz ama iki ülke arasındaki ilişkileri neredeyse koparacak seviyeye getirecek bir yaklaşım.

Kaynak: haberinburada