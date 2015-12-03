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TÜRKİYE'DEN PUTİN'İ PİŞMAN EDECEK BİR HAMLE DAHA


TÜRKİYE'DEN PUTİN'İ PİŞMAN EDECEK BİR HAMLE DAHA
Tarih : 03 Aralık 2015, 12:03
Puan Ver : Türkiye'den Putin'i Pişman Edecek Bir Hamle Daha(5.2/10)9




Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "Krizin çıkmaması için bugün Sayın Cumhurbaşkanımız sıvılaştırılmış gaz ithalatıyla ilgili Katar'la yeni bir anlaşma imzaladı. Azerbaycan, Türkmenistan doğalgaz ve petrolleriyle ilgili de bir takım anlaşmalar olabilir" dedi.  

 

Kurtulmuş, TGRT haber televizyonundaki "Neler Oluyor" programında, Erzurumlu bir vatandaşın Rusya'nın doğalgazı keseceği iddiaları üzerine "Biz tezek yakarız, Ruslar ne yiyecek?" tepkisini değerlendirdi. "O güzel vatandaşın güzel, doğal bir tepkisiydi, spontane bir tepkisiydi" diyen Kurtulmuş, "Bu anlamda vatandaşımızın bu kadar duyarlı olması keyif vericidir ama sonuçta ortada bir realite var. Türkiye doğalgaz bakımından da petrol bakımından da dışa bağımlı bir ülke. İnşallah ben doğalgaz üzerinden önemli bir krizin çıkmayacağını ümit ediyorum. Ama bu krizin çıkmaması için bugün Sayın Cumhurbaşkanımız sıvılaştırılmış gaz ithalatıyla ilgili Katar'la yeni bir anlaşma imzaladı. Azerbaycan, Türkmenistan doğalgaz ve petrolleriyle ilgili de bir takım anlaşmalar olabilir" mesajını verdi.








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