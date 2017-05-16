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türkiye'den kritik 'yerli' hamlesi

TÜRKİYE'DEN KRİTİK 'YERLİ' HAMLESİ

Savunma sanayiinde büyük atılımlar yapan Türkiye, yerli mühimmat çalışmalarına hız verdi. Yerli silah, füze, hava savunma sistemi gibi bir çok başarılı çalışmaya imza atan Türk mühendisler bunlar kadar önemli diğer bir unsur olan mühimmatlar konusunda da harekete geçti.

Tarih : 16 Mayıs 2017, 11:50
Puan Ver : Türkiye'den Kritik 'yerli' Hamlesi(6/10)6


Son yıllarda Türkiye'nin savunma sanayiinde başlattığı yerlileşme çalışmaları başarıyla devam ediyor. Yerli silah, füze, hava savunma sistemi gibi bir çok başarılı çalışmaya imza atan Türk mühendisler bunlar kadar önemli diğer bir unsur olan mühimmatlar konusunda da harekete geçti.



Seri üretim başlayacak



Türk mühendislerinin ürettiği LGK, MB, NEB, SOM gibi savaş uçaklarından atılan milli mühimmatta seri üretime geçilecek. Milliyet'in haberine göre, 2018 sonu itibariyle Hava Kuvvetlerinin envanterinde 14 yerli mühimmat yer alacak. Böylelikle batılı ülkelere yeni silah siparişi verilmeyecek.



 



kaynak:yenişafak








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